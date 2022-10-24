Emtia piyasasını baskılama sürüyor

24 Ekim 2022 Pazartesi, 11:28

Emtia piyasasındaki satış baskısı, resesyon endişeleriyle geçen hafta da devam etti.

Emtia piyasasında düşüş eğilimi sürüyor. Enflasyon, resesyon ve yüksek faiz ortamına ilişkin endişelerle tahvil faizlerindeki yükseliş devam ediyor. Mevcut risklere Avrupa'daki siyasi belirsizliklerin de eklenmesiyle küresel piyasalarda risk iştahı azalırken, emtia piyasasındaki aşağı yönlü hareket sürüyor.

Avrupa'da enflasyon verilerinin tarihi zirveyi görmesiyle küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişeleri yeniden ön plana çıktı. Merkez bankalarının "şahin" para politikalarına ilişkin beklentiler de güçleniyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), 27 Ekim'deki toplantısında, faizleri 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, İngiltere Merkez Bankası'nın gelecek ayki toplantısında 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği öngörülüyor.

Çin'deki Covid-19 kısıtlamaları da emtialar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Analistler, teslimatlarda düşüşler yaşanabileceğine dikkati çekiyor.

Çin'de makroekonomik verilerin açıklanmaması da ülke ekonomisine yönelik endişeleri artırıyor.

DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELİŞ

Geçen hafta emtia piyasasındaki düşüş eğilimine karşın değerli metallerde yükselişler görüldü.

Altın yüzde 0.9, gümüş yüzde 6.2, platin yüzde 3.8 ve paladyum yüzde 1.5 değer kazandı.

Altın, Fed'in "ultra şahin" politikalarına son verebileceği ihtimaliyle yükselirken, paladyumun fiyatı da arza yönelik sıkışıklıklar, Ukrayna'da tansiyonun yükselmesi ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisiyle arttı.

Baz metallerde satış eğilimi devam etti.

Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 1,9, alüminyum yüzde 4,4, kurşun yüzde 7,4, nikel yüzde 0,8, çinko yüzde 1,4 azalış kaydetti.

Analistler, resesyon endişelerinin en çok baz metalleri etkileyebileceğini söyledi.

Enerji emtialarında karışık bir seyir izlendi.

Geçen hafta enerji emtialarında karışık bir seyir izlendi.

Brent petrol yüzde 1 artarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz yüzde 23.2 değer kaybetti.

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, resesyon beklentilerinin talebi frenleyebileceği endişelerine rağmen giderek artan arz daralması endişeleri etkili oldu. Petrolde fiyatlamalar, dünyanın en büyük ithalatçısı Çin'de salgın önlemlerinde yeni gevşeme olacağı beklentisiyle yukarı yönlü ivmelendi.

Ülkelerin doğalgaz tüketimine ilişkin aldıkları önlemler ve depolarında doluluk oranlarındaki yükselişlerle doğal gaz fiyatlarında gerileme yaşandı.

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Tarım emtialarında da geçen hafta sert düşüşler görüldü. Merkez bankalarının "şahin" politikaları tarım emtiaları üzerinde de baskı oluşturuyor.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 1.4, mısır yüzde 0.9 ve pirinç yüzde 2.2 değer kaybederken, soya fasulyesi yüzde 1,3 değer kazandı.

0,7580 dolarla Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gören pamuk, geçen hafta yüzde 4.5, 1.8620 dolarla Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gören kahve de yüzde 3,9 azalış kaydetti.

Uganda'da kuraklıktan dolayı kahve ihracatının düşmesi de kahve fiyatlarını olumsuz etkileyen faktörlerden biri oldu.

Şeker yüzde 2.5 ve kakao yüzde 3.2 azaldı.

"MERKEZ BANKALARININ FAİZ ARTIRIMLARINA DEVAM EDECEĞİ ENDİŞELERİ BULUNUYOR"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, haftalık ihracat verilerinin zayıf seyretmeye devam ettiğini, bunun da talep endişelerini beraberinde getirdiğini söyledi.

ABD'de enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin satış baskısının devam etmesine yol açtığını ifade eden Ergezen, merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği endişelerinin varlık fiyatlarında baskıya neden olduğunu kaydetti.

Ergezen, üretimdeki düşüşe rağmen yüksek enflasyon nedeniyle merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği endişeleri bulunduğunu vurguladı.

Kahvedeki düşüşe değinen Ergezen, ''Brezilya'da artan yağışlar ile beraber kahve üretimine yönelik beklentiler de artıyor. Bu da satış baskısının artmasına yol açıyor'' dedi.