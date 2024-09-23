En ballı vatandaşlık
Türkiye’de ucuz vatandaşlık hem ülkeye hem yurttaşa yük getiriyor. 400 bin dolara gayrimenkul alan bir yabancı 18 yaşından küçük 10 tane dahi olsa çocuklarına, ikinci üçüncü eşlerine de vatandaşlık alıp, üçüncü yılda büyük kâr ederek gayrimenkulü satıp Türkiye’den ayrılıyor.
Yani yabancılar üstte para alıp bir de ceplerine Türkiye pasaportu koyup gidiyor.
Uluslararası yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık konularında danışmanlık veren Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, Türkiye’de gayrimenkul satışıyla verilen vatandaşlık sisteminin geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek, “Türkiye’de yabancılar açık piyasadan mülk alımıyla vatandaşlık elde ediyor, bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Diğer ülkelerde vatandaşlık verilirken ülkeye doğrudan yatırım ya da finansman çekilir. Türkiye’de gayrimenkulü alıyor 3 yıl sonra satıyor vatandaşlığı alıp gidiyor. Sattığı gayrimenkulden de kâr ediyor. Özellikle 250 bin dolara alanlar 500 bin dolara satıp gitti” dedi.
ÖNCE YATIRIM SONRA GÜVENLİK
Diğer ülkelerde vatandaşlığa alınmadan önce yatırımcıların ciddi bir güvenlik soruşturmasından geçtiğini, dil sınavlarına girdiğini anlatan Demirel, Türkiye’de ise yabancılar önce yatırımı yapıyor sonra güvenlik soruşturmasından geçiyor” diye konuştu.
Türkiye’deki kadar kolay vatandaşlık programı olmadığına, bu sistemi Mısır’ın örnek aldığına dikkat çeken Demirel’in konuşmasının satır başları şöyle:
Geçen yıl başka ülkelerden Türkiye’ye gelen dolar milyoneri sayısı 300 idi. Türkiye’den göç eden milyoner sayısı da 100 civarındaydı.
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