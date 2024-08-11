Ekrem İmamoğlu'ndan 'gurbetçiler' yorumu: 'Bütün vatandaşlık haklarımız onların da hakları'

Yayınlanma: 11.08.2024 - 19:02

Güncelleme: 11.08.2024 - 19:04

2036 Olimpiyatları'nın İstanbul'da yapılmasını hedefleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris Yaz Olimpiyatları kapsamında açtığı İstanbul Evi'nde avrupadan.com'dan gazeteci Oktan Erdikmen'in sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanmaması gerektiğine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

"Gurbet çok güzel bir tarif. İnsanların hasreti, üzüntüsü, uzaktan bakışı ve ona göre yaptığı yorumlar, bunu yaşayan insanların gurbet halleri ile ilgili hiçbir ön yargıyı kabul etmemiz mümkün değil" diyen İmamoğlu, "Münferit birtakım tepkiler bazen o kutuplaşma dilinin yarattığı travmalar, taraflar arasındaki kötü cümleler olabiliyorsa da bunları kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Bütün vatandaşlık haklarının onların da hakkı olduğunu belirten İmamoğlu, "Birbirimizin hakkını savunmalıyız. Buradaki yaşayan her insan bizim insanımız, bizim vatandaşımız ve biz birlikte güçlüyüz. Onlar da Türkiye Cumhuriyeti devletinin ayrılmaz birer parçaları. Vatan hasretleri de var. Dolayısıyla bizden bir adım da önde aslında hasretleriyle, tutkularıyla... Aynı bayrak altında aynı doğrultuda bakan insanlarız" dedi.