Yabancılara vatandaşlıkta yeni dönem: MİT ve Interpol şartı geliyor!

Yayınlanma: 23.07.2024 - 09:13

Güncelleme: 23.07.2024 - 09:13

Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti kimliği alacak yabancılar, hem Emniyet hem de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan güvenlik araştırmalarından geçmek zorunda. Ayrıca, Interpol’den de iki defa doğrulama yapılmadan vatandaşlık verilmeyecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda yaptığı sunumda, Türk vatandaşlığı süreçlerinin nasıl işlediğini ve son dönemdeki iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Taşyapan, Türk vatandaşlığı verilmesi konusunda en önemli aşamalardan birinin Emniyet ve MİT’in yaptığı güvenlik araştırması olduğunu belirtti. Bu kurumların olumlu kanaat bildirmemesi durumunda vatandaşlık işlemlerinin yürütülmeyeceğini vurguladı.

Son zamanlarda uluslararası organize suç örgütü üyelerinin Türk vatandaşlığı aldığına dair tartışmalar nedeniyle süreçler daha sıkı takip ediliyor. Başvuru aşamasında ve başvurunun sonuçlanmasına kısa süre kala Interpol’den iki defa doğrulama isteniyor.

Taşyapan, Emniyet ve MİT soruşturmalarının üzerinden beş altı ay gibi bir süre geçtiğinde tekrar Interpol’e sorarak ikinci bir doğrulama yaptıklarını belirtti. Bu uygulama, güvenlik risklerini minimize etmek için yapılıyor.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı, Türkiye’de kanuni kalış hakkı olmayan yabancıların nikâh başvurularını kabul etmemeleri için valiliklere bir yazı gönderdi. Kaçak göçmenlerle mücadele için bu kural yeniden hatırlatıldı. Yasal olarak Türkiye’de kalma hakkı olmayan yabancıların evlilik başvuruları kabul edilmeyecek. Örneğin, Fas hükümeti, vatandaşlarının evlenme başvurularının kendi konsoloslukları veya büyükelçilikleri tarafından teyit edilmesini talep ediyor.

Bu düzenlemelerle birlikte, Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılar için süreçler daha titiz ve detaylı bir şekilde yürütülüyor.