En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

Küresel ölçekte ülkelerin kasalarında tuttukları altın miktarına ilişkin yeni veriler yayımlandı.
CEOWorldBiz’in raporuna göre, dünyada en fazla altın rezervine sahip 20 ülke netleşirken Türkiye’nin listedeki yeri de belli oldu. ABD zirvedeki konumunu korurken, Almanya’nın Çin’i geride bırakması dikkat çekti.
Ekonomik güvenliğin önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen altın rezervlerine ilişkin rapor, ülkeler arasındaki dengelerin değiştiğine işaret etti. Listede yer alan ülkeler ve sahip oldukları altın miktarları şu şekilde sıralandı:
1- Amerika Birleşik Devletleri: 8.133,46 ton
2- Almanya: 3.351,28 ton
3- İtalya: 2.451,83 ton
4- Fransa: 2.437 ton
5- Rusya: 2.329,63 ton
6- Çin: 2.292,31 ton
7- İsviçre: 1.039,94 ton
8- Hindistan: 879,6 ton
9- Japonya: 845,97 ton
10- Türkiye: 623,92 ton
11- Hollanda: 612,45 ton
12- Polonya: 496,81 ton
13- Tayvan: 423,94 ton
14- Portekiz: 382,69 ton
15- Özbekistan: 367,64 ton
16- Suudi Arabistan: 323,07 ton
17- Birleşik Krallık: 310,29 ton
18- Kazakistan: 290,5 ton
19- Lübnan: 286,83 ton
20- İspanya: 281,58 ton
Rapora göre Türkiye, 623,92 tonluk altın rezerviyle dünya genelinde ilk 10 ülke arasında yer alarak dikkat çekti.