Cumhuriyet Gazetesi Logo
En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!
Paylaş

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

15.12.2025 12:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

CEOWorldBiz’in yayımladığı son rapor, ülkelerin altın rezervlerindeki güncel sıralamayı ortaya koydu. Küresel ölçekte ekonomik güvenliğin önemli göstergelerinden biri olan altın rezervlerinde dikkat çekici değişimler yaşandı. Türkiye’nin listede yer aldığı konum öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Peki Türkiye altın rezervlerinde dünyada kaçıncı sırada yer alıyor? İşte tüm ayrıntılar...

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

Küresel ölçekte ülkelerin kasalarında tuttukları altın miktarına ilişkin yeni veriler yayımlandı. 

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

CEOWorldBiz’in raporuna göre, dünyada en fazla altın rezervine sahip 20 ülke netleşirken Türkiye’nin listedeki yeri de belli oldu. ABD zirvedeki konumunu korurken, Almanya’nın Çin’i geride bırakması dikkat çekti.

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

Ekonomik güvenliğin önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen altın rezervlerine ilişkin rapor, ülkeler arasındaki dengelerin değiştiğine işaret etti. Listede yer alan ülkeler ve sahip oldukları altın miktarları şu şekilde sıralandı:

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

1- Amerika Birleşik Devletleri: 8.133,46 ton

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

2- Almanya: 3.351,28 ton

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

3- İtalya: 2.451,83 ton

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

4- Fransa: 2.437 ton

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

5- Rusya: 2.329,63 ton

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

6- Çin: 2.292,31 ton

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

7- İsviçre: 1.039,94 ton

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

8- Hindistan: 879,6 ton

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

9- Japonya: 845,97 ton

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

10- Türkiye: 623,92 ton

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

11- Hollanda: 612,45 ton

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

12- Polonya: 496,81 ton

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

13- Tayvan: 423,94 ton

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

14- Portekiz: 382,69 ton

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

15- Özbekistan: 367,64 ton

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

16- Suudi Arabistan: 323,07 ton

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

17- Birleşik Krallık: 310,29 ton

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

18- Kazakistan: 290,5 ton

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

19- Lübnan: 286,83 ton

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

20- İspanya: 281,58 ton

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

Rapora göre Türkiye, 623,92 tonluk altın rezerviyle dünya genelinde ilk 10 ülke arasında yer alarak dikkat çekti.

İlgili Konular: #türkiye #altın #altın rezervi