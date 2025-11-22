En çok işçi aranan meslekler belli oldu!

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Ekim 2025 raporu, işgücü piyasasındaki hareketliliğin sürdüğünü ortaya koydu. Yılın ilk on ayında işverenler tarafından kuruma bildirilen açık iş sayısı 2 milyon 101 bin 49 olarak kaydedildi. Sadece Ekim ayında ise 212 bin 693 yeni açık iş oluşturuldu. Açık işlerin yüzde 98,7’sinin özel sektörden geldiği belirtildi.

EKİM’DE 133 BİN 522 KİŞİ İSTİHDAMA KATILDI

İŞKUR aracılığıyla Ekim ayında 133 bin 522 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerin 80 bin 129’u erkek (%60), 53 bin 393’ü kadın (%40) oldu.

Ocak–Ekim 2025 döneminde ise toplam 1 milyon 298 bin 953 kişi İŞKUR üzerinden iş buldu.

EN FAZLA İŞE YERLEŞTİRME İMALAT SEKTÖRÜNDE

Verilere göre, hem işe alınan kişi sayısında hem de işverenlerin bildirdiği açık işlerde imalat sanayisi ilk sırada yer aldı. Ocak-Ekim döneminde imalat sektörüne ait açık iş sayısı 740 bin 672 olarak kayda geçti.

TURİZM, GÜVENLİK VE PERAKENDE TALEBİ YÜKSEK

Meslek bazlı veriler de benzer bir tablo ortaya koydu. Yıl boyunca en çok talep edilen üç meslek:

Turizm ve otelcilik elemanı

Özel güvenlik görevlisi (silahsız)

Reyon görevlisi

Bu üç meslek hem istihdama alınanlarda hem de açık işlerde ilk sıralarda yer aldı.

EN ÇOK İŞÇİ ARANAN 10 MESLEK

Ekim 2025 itibarıyla ülkede en fazla açık iş bulunan meslekler:

Turizm ve otelcilik elemanı – 78.006

Özel güvenlik görevlisi (silahsız) – 71.413

Reyon görevlisi – 51.211

Servis elemanı (garson) – 50.173

Güvenlik görevlisi – 41.362

Market elemanı – 37.024

Konfeksiyon işçisi – 33.434

Diğer imalat işçileri (elle) – 32.022

Perakende satış elemanı (gıda) – 21.995