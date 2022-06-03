En çok maaş veren şirketler açıklandı: Listenin başındaki firma şaşırttı

03 Haziran 2022 Cuma, 09:43

ABD merkezli 500 büyük firmanın S&P ölçümü, yeni maaşları ortaya çıkardı. Ürün tedariği konusunda sıkıntı yaşayan Apple’ın oldukça az zam yapması dikkatlerden kaçmadı. Peki Meta, Google, Amazon gibi şirketlerde durum ne?

APPLE, GOOGLE VE META’NIN GERİSİNDE KALDI

ShiftDelete'in haberine göre; S&P 500 şirketlerinde ödenen maaşlara ilişkin yeni bir rapor ortaya kondu. Apple’ın 2021 yılından bu yana maaşları yüzde 18 oranında arttırmasına rağmen, Google ve Meta’nın açık ara farkla gerisinde kalması şaşkınlığa yol açtı. Daha önce şirkette, kadınların erkeklerden daha az ödeme aldığı ortaya çıkmıştı.

S&P 500 NEDİR?

S&P 500 borsa endeksi, Standard & Poor's tarafından yapılmaktadır. 500 büyük Amerikan şirketini kapsamaktadır. Amerikan hisse senedi piyasasının yaklaşık yüzde 75'ini kapsar.

Son araştırmaya göre 2021 yılında Apple’ın ortalama maaşı 68.254 dolar seviyesindeydi. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 18 büyüme olduğunu gösteriyor olsa da, Meta’nın 292.785 dolarlık ortalama maaşının bir hayli gerisinde.

Google’ın çatı şirketi Alphabet çalışanlarına en çok maaşı ödeyen firma oldu. WSJ’nin raporuna göre Alphabet, 2021 yılında ortalama olarak 295.884 dolar maaş verdi. Alphabet ve Meta’nın hemen arkasında ise 248,810 dolar ile ilaç şirketi Incyte boy gösterdi.

2021'de en yüksek maaşı veren şirketler şu şekildeydi:

Alphabet – 295,884 dolar

– 295,884 dolar Facebook – 292,785 dolar

– 292,785 dolar Incyte – 248,810 dolar

– 248,810 dolar Broadcom – 247,541 dolar

– 247,541 dolar Vertex Pharmaceuticals – 234,107 dolar

– 234,107 dolar ServiceNow – 233,859 dolar

– 233,859 dolar Twitter – 232,626 dolar

– 232,626 dolar Etsy – 231,338 dolar

– 231,338 dolar Nvidia – 217,542 dolar

– 217,542 dolar Gilead Sciences – 211,687 dolar

“Google’ın çatı şirketi Alphabet ve ayrıca Meta Platforms, ortalama olarak yaklaşık 300.000 ABD Doları ödeyerek en yüksek ücretli çalışanlara sahipti. Medyan çalışanlarının 100.000 dolardan fazla kazandığını gösteren yaklaşık 150 şirketin arasındaydı.”

Raporda ayrıca küresel olarak Apple’ın 154 bin, Google’ın 156 bin ve Meta’nın ise 71 bin çalışana sahip olduğu ifade edildi. Bu rakama fabrika işçilerinin dahil edilip edilmediği ise belirsiz.