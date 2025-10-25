En düşük aylığı 16 bin 881 liraya çıkarıp 2002’ye göre yüzde 621 artış yapmışlar: ‘Açlıkla’ övündüler!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na 2026 Yılı Bütçesi’ni sunarken, en düşük memur maaşı ile en düşük emekli aylığındaki artışlara dikkat çekti. Yılmaz, AKP hükümetleri döneminde çalışanların ve emeklilerin aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde reel artışlar yaptıklarını savundu.

Memuruyla işçisiyle kamu çalışanlarının özlük haklarını iyileştirdiklerini ileri süren Yılmaz, “En düşük devlet memuru aylığı, 2025 yılı temmuz ayı itibarıyla 50 bin 503 liraya yükseltilmiş olup temmuz ayında 2002 yılına göre reel artış yüzde 262 olmuştur. En düşük emekli aylığı 2025 yılı ocak ayında 14 bin 469 TL’ye çıkartılmış olup bu tutar temmuz itibarıyla 16 bin 881 TL’ye yükseltilmiştir. En düşük emekli aylığındaki reel artış temmuz ayında 2002 yılına göre 621’dir” dedi.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Yılmaz, en düşük emekli aylığındaki artış ile övünürken, yaklaşık 4 milyon civarında emekli 16 bin 881 lira ile geçinmeye çalışıyor. Büyükşehirlerde kiralar ortalama 25-30 bin liradan başlıyor. Türk-İş’in verilerine göre açlık sınırı eylül itibariyle 27 bin 970 lira, yoksulluk sınırı ise 91 bin 109 lira. Asgari ücret de 22 bin 104 lira. Yılmaz’ın 2002 yılına göre yapılan artışla övündüğü en düşük emekli aylığı açlık sınırının da, yoksulluk sınırının da, asgari ücretin de altında bulunuyor.

İŞÇİ VE MEMUR EMEKLİSİ

Bu arada Yılmaz’ın konuşmasında en düşük işçi ve memur emekli aylıklarına değinmemesi de dikkat çekti. Oysa en düşük işçi emekli aylığı 2002 yılında asgari ücretin üzerindeydi. 2002’de net asgari ücret 184.3 lira, en düşük işçi emekli aylığı 257 liraydı. Bugün ise en düşük işçi emekli aylığı 18 bin 412 lira ile asgari ücretin ve açlık sınırının altında bulunuyor. Yılmaz’ın değinmediği en düşük memur emekli aylığı da 2002 yılında 376.5 lira ile 184.3 lira olan asgari ücretin üzerindeydi. Bugün ise en düşük memur emekli aylığı 19 bin 106 lira ile asgari ücretin de, açlık sınırının da altında bulunuyor. En düşük memur emekli aylığı bir yana ortalama memur emeklisinin aylığı bile şu anda düşük kalmış durumda. Asgari ücretin 184.3 lira olduğu 2002 yılında ortalama memur emeklisi aylığı 502 liraydı. Bugün asgari ücret 22 bin 104 lira, ortalama memur emeklisinin aylığı ise 23 bin 755 lira. Açlık sınırının altında.

YARDIMLAR DAHİL!

Bu arada Yılmaz konuşmasında en düşük memur maaşını 50 bin 503 lira olarak açıkladı. Ancak bu rakam eş ve 2 çocuk için aile yardımı dahil edilmiş maaş. Oysa şu anda en düşük memur maaşı eş ve çocuk yardımı çıkarıldığında 50 bin liranın altında bulunuyor. Milyonlarca memur yoksulluk sınırının altında maaş alıyor.