En düşük emekli aylığı açlık sınırında kaldı: AKP’den ‘kahkahalı’ kabul

İktidar yaklaşık 4 milyon emekliyi açlık sınırının da asgari ücretin de çok altında kalan 16 bin 881 lira aylığa mahkum etti. Düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilirken, muhalefetin en düşük aylığın asgari ücret seviyesine çıkarılması teklifi de iktidar tarafından reddedildi. En düşük aylıkla ilgili görüşmeler sırasında AKP’lilerin “kahkaha” atması ise Meclis Başkanvekili AKP’li Bekir Bozdağ’ı da kızdırdı. “Piknikte değiliz” diyen Bozdağ, kahkaha atan AKP’li vekilden dışarı çıkmasını istedi.

İçerisinde orgeneral-oramirallerin yaş hadlerini artıran düzenlemeler ile en düşük emekli aylığını 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya çıkaran düzenlemenin de yer aldığı “torba teklif” önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. En düşük emekli aylığı düzenlemesi yaklaşık 4 milyon emekliyi kapsıyor. Milyonlarca emekli, aylıklarında artış olabilmesi için bu teklifin yasalaşmasını bekliyordu. En düşük aylıkla ilgili maddenin görüşmeleri sırasında CHP ile Yeni Yol grubu en düşük emekli aylığının net asari ücret (22 bin 104 lira) seviyesine çıkarılması için önergeler verdi. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, önerge üzerine Yeni Yol grubu adına konuştu. Esen, 2001 yılında en düşük emekli aylığının asgari ücretin yaklaşık 1.5 katı olduğunu, bugün ise çok düşük kaldığına dikkat çekti. Esen, “Bugün olması gereken emekli aylığı ise yaklaşık 35 bin lira” dedi.

KAHKAHA SESLERİ

Bu sırada AKP sıralarından uğultular, kahkaha sesleri yükseldi. Bu durum TBMM Genel Kurul tutanaklarına da “(AK PARTİ sıralarından uğultular, kahkaha sesleri)” şeklinde aynen yansıdı.

BOZDAĞ SİNİRLENDİ

Bunun üzerine Meclis Başkanvekili AKP’li Bekir Bozdağ, araya girdi. Esen, “Evet yani gürültüden bağırmak zorunda kalıyorum” dedi. Bozdağ, AKP milletvekillerine dönerek, “Sayın milletvekilleri, istirham ediyorum, bakın, burası kahkaha atılacak yer değildir, burası kahvehane de değil, özel sohbet yeri de değil” dedi. Bu sırada CHP, DEM Parti, İyi Parti ve Yeni Yol sıralarından alkışlar yükseldi. AKP milletvekillerine tepsini sürdüren Bozdağ, “Kahkaha atan milletvekilimizi dışarıya davet ediyorum” dedi.

‘AYIPTIR YA’

Bu sırada DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, “Emekliyle ilgili bir düzenlemede atılan bu kahkaha ayıptır, yazıktır ya” diye bağırdı.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ da AKP’lilere, “Çok büyük bir saygısızlık bu. Böyle bir şey olabilir mi yani. Biz nerede duruyoruz ? Piknikte değiliz, genel kuruldayız. Hepimizin birbirine saygı duyması lazım. Defalarca uyarıyoruz ve kahkaha atan arkadaşımız lütfen dışarı çıksın. Genel kurula saygısını böylelikle ifade etmiş olur” dedi. Bu sırada yine CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi sıralarından Bozdağ’a alkışlar yükseldi. Daha sonra Esen konuşmasına devam etti.

BAZI MADDELER ÇIKTI

Görüşmeler sırasında AKP geri adım atarak bazı maddeleri önergelerle tekliften çıkardı. İşçilere bildirimlerin kayıtlı elektronik posta (KEP) üzerinden yapılmasını öngören madde AKP’nin verdiği önerge ile tekliften çıkarıldı. Teklifteki özel istihdam bürolarına ilişkin maddeler de yine AKP’nin önergeleri ile yasa metninden çıkarıldı. Buna karşın işçi konfederasyonlarının tepki gösterdiği, turizm sektöründeki işçilerin haftalık izinlerini 7. gün değil de 11. günde kullanmasını öngören madde ise muhalefetin itirazlarına karşın iktidar tarafından aynen kabul edildi.