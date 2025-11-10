Emekliler gözünü 2026 yılı Ocak ayına çevirdi. Maaşlara yapılacak zamda belirleyici olan altı aylık enflasyon hesaplamasında ilk dört ay için artış ortaya çıktı. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2026 Ocak'ta emekliye yüzde kaç zam yapılacak?

4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yılın ikinci yarısına ilişkin ilk dört aylık enflasyon oranı yüzde 10,25 olarak kesinleşti. Böylece Kasım ve Aralık ayı verilerinin ardından zam oranı netleşecek.

Emekliye yüzde 12,28–13,99 arası zam

Şu anda en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı 16 bin 881 TL. İlk dört aylık yüzde 10,25’lik enflasyon farkıyla maaşlar 18 bin 611 TL’ye yükseldi.

Merkez Bankası’nın tahminlerine göre;

Yüzde 31 enflasyon olursa maaş 18 bin 953 TL’ye,

Yüzde 32 enflasyon olursa 19 bin 100 TL’ye,

Yüzde 33 enflasyon olursa 19 bin 242 TL’ye çıkacak.