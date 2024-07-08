En düşük emekli maaşına zam kararı

Memur ve emeklilerinin zamlı maaşları gelecek hafta hesapları yatmaya başlayacak. Kök maaşının düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler için yeni düzenleme yapılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 10:59
En düşük emekli maaşına zam kararı
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Milyonların beklediği haber geldi. Zamlı emekli maaşları, önümüzdeki hafta ödenmeye başlıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin liranın altında kalacak olan emekliler var.

YENİ DÜZENLEME

NTV'nin haberine göre; bunların durumunun ne olacağı konusunda sorular gündemdeyken bir yeni düzenleme için hazırlık yapıldığı belli oldu.

AKP kurmaylarının aadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. Henüz kesinleşmiş bir tablo ya da rakam yok.

1,8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacak.


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