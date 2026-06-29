Milyonlarca emeklinin gözü temmuz maaş zammı sürecine çevrildi. Peki, En düşük emekli (SSK-Bağ-Kur) maaşı ne kadar olacak? 2026 Temmuz Emekli maaşı zammı belli oldu mu, zam oranı ne kadar?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Beklentilerin gerçekleşmesi halinde aile yardımı dahil en düşük memur maaşının yaklaşık 70 bin 511 liraya yükselmesi öngörülüyor. En düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığının ise 23 bin 638 lira seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.

Haziran enflasyonunun yüzde 2,05 olarak açıklanması durumunda ise tablo değişiyor. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19'a, memur ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 14,71'e yükselecek. Böylece en düşük memur maaşının 70 bin 994 liraya, en düşük emekli aylığının ise 23 bin 800 liraya ulaşması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.