En sağlam elektrikli otomobiller belli oldu: Tüm testlerde en yüksek puanı 3 model aldı

Yayınlanma: 15.09.2023 - 17:47

Güncelleme: 15.09.2023 - 17:47

Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü üç yeni elektrikli aracı en üst düzey ödül olan IIHS Top Safety Pick+ ödülü ile ödüllendirdi.

IIHS, NHTSA ile birlikte ABD'nin ana otomotiv güvenlik derecelendirme kuruluşlarından biridir. Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) bir devlet kurumu iken, IIHS sigorta şirketleri tarafından finanse edilen özel bir kuruluştur. Avrupa'nın kendi derecelendirme kuruluşu Euro NCAP vardır.

TÜM TESTLERDE EN YÜKSEK PUAN

IIHS ve NHTSA derecelendirmeleri benzer hedeflere sahiptir, ancak kuruluşlar farklı test prosedürleri kullanır ve zaman zaman farklı sonuçlara ulaşırlar. IIHS, çalışmalarını NHTSA'nın çalışmalarını tamamlayıcı olarak görmekte ve devlet kurumunun beş yıldızlı derecelendirme sistemini ek çarpışma testi bilgileriyle desteklemektedir. IIHS tüketicilere, devlet testlerinde 4+ yıldız ve kendilerinden "iyi" veya "En İyi Güvenlik Seçimi" tavsiyesi aramaları gerektiğini söylüyor.

Top Safety Pick ödülü, aracın IIHS'nin altı çarpışma testinin tümünde en yüksek puanı almasını gerektiriyor.

Son yıllarda yaya ölümlerinde keskin bir artışla sonuçlanan daha büyük araçlara geçiş nedeniyle yaya güvenliği de özellikle önem kazandı.

AYRINTILAR AÇIKLANDI

Ödülü kazanan üç elektrikli araç Hyundai Ioniq 6, Lexus RZ ve Genesis Electrified GV70'in 2023 modelleri oldu.

Araçların üçü de IIHS'nin yüksek standartlarını karşıladı ve böylece Top Safety Pick+ derecelerini elde etti. Özellikle, Elektrikli GV70 hem gündüz hem de gece araçtan yayaya ön çarpışma önleme değerlendirmelerinde "gelişmiş" dereceler kazandı. Ioniq 6 ve Lexus RZ bu iki testte "üstün" dereceler kazandı. Bu arada, GV70 farları "iyi" derecesi alırken, Ioniq 6 ve RZ "kabul edilebilir" farlara sahip olarak açıklandı.