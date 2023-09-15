Tesla otomobillerini 3D yazıcıdan yapacak!

Yayınlanma: 15.09.2023 - 14:24

Güncelleme: 15.09.2023 - 14:24

Tesla, elektrikli otomobil üretiminde devrim niteliğinde bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, geleneksel otomobil üretim yöntemleri yerine alt gövdeyi tek bir parça halinde üretecek bir yöntem üzerinde çalışıyor. Normalde alt gövdeyi oluşturan yaklaşık 400 ayrı parça üretilirken, Tesla bu süreci 3D baskı ve kum kullanarak hızlandırmayı hedefliyor.

ALT GÖVDE TEK SEFERDE ÜRETİLECEK

Geleneksel yöntemlerle alt gövde üretimi oldukça karmaşık ve ince ayarlamalar gerektiren bir işlem olduğu için otomobil üreticileri genellikle bu konuda kalıplama yöntemini tercih ederler. Ancak Tesla, uzun bir süredir geliştirdiği ve mükemmelleştirmeye çalıştığı bu yeni teknoloji ile alt gövdeyi tek bir işlemle üretebilecek.

Tesla'nın yeni üretim süreci, 3D baskı ile oluşturulan katı kum çekirdeklerinden yapılan kalıplar kullanmayı içeriyor. Bu kalıplar sayesinde, tek parça bir şasi üretimi teknolojisi olan "Giga Cast" ile alt gövde üretmek mümkün olacak. Ancak bu sürecin başarılı olabilmesi için Tesla'nın daha büyük Giga Press makineleri kurması gerekecek.

Bununla birlikte, 3D baskı ile otomobil üretimi için en büyük zorluklardan biri alaşım sorunu. Yüksek sıcaklık ve basınç altında üretilen kum çekirdeği kalıpların bu şartlara dayanabilmesi gerekiyor. Tesla, alaşım konusundaki ince ayarları yaparak bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Tesla'nın bu yeni üretim sürecine geçiş tarihi henüz kesin değil, ancak şirketin tüm fabrikalarında bu teknolojiye geçiş için adımlarını hızlandırdığı belirtiliyor.