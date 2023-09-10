Türkiye elektrikliye hücum etti: TOGG zirveye çıktı, şarj alarmı verildi!

10 Eylül 2023 Pazar

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2023 yılı ocak-ağustos dönemi verilerini açıkladı. Bu tarihler arasında en çok satılan araçlarda ilk sırada 3 bin 400 adetle TOGG T10X, ikinci sırada 1.620 adetle Renault Zoe, üçüncü sırada 1.380 adetle MG4 yer alırken bu ay satışa sunulan Renault Megane E-Tech ise 1 ayda sattığı 918 adetle listede 4. sıraya çıktı.

Her ne kadar Tesla ODMD verilerinde yer almıyor ve de resmi olmayan açıklamalara göre 5 bin civarı satıldığına yönelik bilgiler bulunuyor olsa da Türkiye'nin yerli otomobili TOGG T10X'in açıklanan listede ilk sırada yer alması takdir edilmesi gereken büyük bir başarı.

TOGG FİYATIYLA DA ZİRVEDE

Listede ilk 4'te yer alan diğer araçlar hatchback modeller olurken TOGG hem bir SUV hem de daha uygun bir fiyat etiketi ile satılıyor. Sırasıyla TOGG T10X 1 milyon 227 bin 500 lira, Renault Zoe 1 milyon 348 bin 900 lira, MG4 1 milyon 249 bin lira, Renault Megane E-Tech 1 milyon 499 bin lira başlangıç fiyatı ile satılıyor.

Henüz TOGG T10X kullanma fırsatı bulamadım ancak, teknik özellikleri ve tasarımı rakiplerinin belirlediği fiyatlar göz önüne alındığında oldukça uygun bir fiyata sahip olduğunu düşünmeme neden oluyor.

Tabii ilk bakışta bu kadar talep olan bir aracı bir miktar daha yüksek fiyata satıp bu gelirle diğer çıkacak modellere kaynak oluşturmanın daha mantıklı gözüktüğünü de söylemek lazım. Ama ilk çıkan modellerde özellikle reklam amacıyla düşük fiyata hatta kimi zaman zararına satmak bile tercih edilebiliyor.

Umarım bu başarının ardından çok geçmeden daha erişilebilinir bir model de; belki de bir hatchback üretilir. Dar bütçeli yurttaş da yerli otomobile binebilir.

ELEKTRİKLİDE 6 KAT ARTIŞ

ODMD verilerinde model bazında TOGG'un ilk sırada yer almasının haricinde dikkat çeken bir ayrıntı daha vardı. O da 2022'ye oranla elektrikli otomobillere olan talepteki artıştı.

2022 yılı ocak-ağustos döneminde 3 bin 283 elektrikli araç satılırken bu sayı 2023'ün aynı döneminde 18 bin 656'ya yükseldi. Tüm satışlardan aldığı pay ise yüzde 0.93'ten yüzde 3.20'ye çıktı. Ayrıca Tesla satışları da bu listede yer almıyor. Yani toplam payın yüzde 4 civarına çıktığını söyleyebiliriz. Bu da demek oluyor ki geçen sene satılan her 100 araçtan 1'i elektrikli iken artık her 100 araçtan 4'ü elektrikli olarak tercih ediliyor. Bir yıl için bu oran oldukça büyük bir artış.

Dünyada elektrikliye geçiş trendini, Çinli üreticilerin Türkiye'ye girmek için gün saydığını ve TOGG'un üretimindeki artışı da hesaba katarsak bu oran hızlı bir şekilde artmaya devam edebilir.

ŞARJ İSTASYONU ALARMI

Bu artışa karşın şarj istasyonu sayısı ise alarm veriyor. Benzer nüfusa sahip Almanya'da kamuya açık elektrikli otomobil şarj istasyonu sayısı 90 binken 700 binden fazla özel şarj istasyonu bulunurken bu sayı her geçen gün de artmaya devam ediyor.

Son olarak Münih Uluslararası Otomobil Fuarı'nın resmi açılışında konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya’da elektrikli araçlar için şarj istasyonları sayısının artırılması için destek sözü verdi.

Türkiye'de şarj istasyonu sayısı ise şu anda yalnızca 3 bin 790.