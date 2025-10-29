En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

Taşıt kredisi faiz oranlarında 2025 yılı itibarıyla dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Şu an bankalar, araba almak isteyenlere çeşitli faiz oranları ve ödeme planları sunuyor.
Yüksek faiz oranları, taşıt almak isteyenleri zorlamış olsa da, 2025 itibarıyla faizlerin düşüş göstermesiyle birlikte araba almak isteyenler için fırsatlar doğdu. Örneğin, şu anda piyasa genelinde en düşük faiz oranı yüzde 2,96 seviyelerinde bulunuyor.
Peki, şu anda hangi bankalar en uygun taşıt kredisi faizini veriyor? İşte güncel faiz oranları ve ödeme ayrıntıları...
HALKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 4,95
- Aylık Taksit: 38 bin 385 TL
- Toplam Ödeme: 1 milyon 381 bin 860 TL
ANADOLUBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 4,82
- Aylık Taksit: 37 bin 640 TL
- Toplam Ödeme: 1 milyon 355 bin 40 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 4,79
- Aylık Taksit: 37 bin 468 TL
- Toplam Ödeme: 1 milyon 348 bin 848 TL
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 3,50
- Aylık Taksit: 30 bin 391 TL
- Toplam Ödeme: 1 milyon 94 bin 76 TL
ŞEKERBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 3,50
- Aylık Taksit: 30 bin 391 TL
- Toplam Ödeme: 1 milyon 94 bin 76 TL
ALTERNATİF BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 3,49
- Aylık Taksit: 30 bin 339 TL
- Toplam Ödeme: 1 milyon 92 bin 204 TL
TÜRKİYE FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 3,49
- Aylık Taksit: 30 bin 339 TL
- Toplam Ödeme: 1 milyon 92 bin 204 TL
ZİRAAT KATILIM
- Faiz Oranı: Yüzde 3,49
- Aylık Taksit: 30 bin 339 TL
- Toplam Ödeme: 1 milyon 92 bin 204 TL
KUVEYT TÜRK
- Faiz Oranı: Yüzde 3,10
- Aylık Taksit: 28 bin 323 TL
- Toplam Ödeme: 1 milyon 19 bin 628 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 3,09
- Aylık Taksit: 28 bin 273 TL
- Toplam Ödeme: 1 milyon 17 bin 828 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 3,05
- Aylık Taksit: 28 bin 70 TL
- Toplam Ödeme: 1 milyon 10 bin 520 TL
ALBARAKA TÜRK
- Faiz Oranı: Yüzde 2,96
- Aylık Taksit: 27 bin 615 TL
- Toplam Ödeme: 994 bin 184 TL
Not: Kredi tutarı 400 bin TL ve vade 36 ay üzerinden hesaplanmıştır. Bankaların kampanya dönemlerine göre faiz oranları değişiklik gösterebilir.