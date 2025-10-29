En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

Taşıt kredisi faiz oranlarında 2025 yılı itibarıyla dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Şu an bankalar, araba almak isteyenlere çeşitli faiz oranları ve ödeme planları sunuyor.

Yüksek faiz oranları, taşıt almak isteyenleri zorlamış olsa da, 2025 itibarıyla faizlerin düşüş göstermesiyle birlikte araba almak isteyenler için fırsatlar doğdu. Örneğin, şu anda piyasa genelinde en düşük faiz oranı yüzde 2,96 seviyelerinde bulunuyor.

Peki, şu anda hangi bankalar en uygun taşıt kredisi faizini veriyor? İşte güncel faiz oranları ve ödeme ayrıntıları...

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 4,95

Yüzde 4,95 Aylık Taksit: 38 bin 385 TL

38 bin 385 TL Toplam Ödeme: 1 milyon 381 bin 860 TL

ANADOLUBANK Faiz Oranı: Yüzde 4,82

Yüzde 4,82 Aylık Taksit: 37 bin 640 TL

37 bin 640 TL Toplam Ödeme: 1 milyon 355 bin 40 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 4,79

Yüzde 4,79 Aylık Taksit: 37 bin 468 TL

37 bin 468 TL Toplam Ödeme: 1 milyon 348 bin 848 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 3,50

Yüzde 3,50 Aylık Taksit: 30 bin 391 TL

30 bin 391 TL Toplam Ödeme: 1 milyon 94 bin 76 TL

ŞEKERBANK Faiz Oranı: Yüzde 3,50

Yüzde 3,50 Aylık Taksit: 30 bin 391 TL

30 bin 391 TL Toplam Ödeme: 1 milyon 94 bin 76 TL

ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: Yüzde 3,49

Yüzde 3,49 Aylık Taksit: 30 bin 339 TL

30 bin 339 TL Toplam Ödeme: 1 milyon 92 bin 204 TL

TÜRKİYE FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 3,49

Yüzde 3,49 Aylık Taksit: 30 bin 339 TL

30 bin 339 TL Toplam Ödeme: 1 milyon 92 bin 204 TL

ZİRAAT KATILIM Faiz Oranı: Yüzde 3,49

Yüzde 3,49 Aylık Taksit: 30 bin 339 TL

30 bin 339 TL Toplam Ödeme: 1 milyon 92 bin 204 TL

KUVEYT TÜRK Faiz Oranı: Yüzde 3,10

Yüzde 3,10 Aylık Taksit: 28 bin 323 TL

28 bin 323 TL Toplam Ödeme: 1 milyon 19 bin 628 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 3,09

Yüzde 3,09 Aylık Taksit: 28 bin 273 TL

28 bin 273 TL Toplam Ödeme: 1 milyon 17 bin 828 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 3,05

Yüzde 3,05 Aylık Taksit: 28 bin 70 TL

28 bin 70 TL Toplam Ödeme: 1 milyon 10 bin 520 TL

ALBARAKA TÜRK Faiz Oranı: Yüzde 2,96

Yüzde 2,96 Aylık Taksit: 27 bin 615 TL

27 bin 615 TL Toplam Ödeme: 994 bin 184 TL