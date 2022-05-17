ENAG yayımladı: KKM politikasının rezervleri daha da düşecek

17 Mayıs 2022 Salı, 14:36

Türkiye'nin risk primi son küresel finansal krizden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Doların 15,88 zirvesine ulaşmasıyla 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS), 714 baz puanı gördü. Bu seviye Ekim 2008'den bu yana risk priminde görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi. Ekim 2008'de Türkiye'nin risk primi 832 baz puanı görmüştü.

Bu gelişmelerle birlikte ENAG tarafından yayımlanan Haftalık Ekonomik Analiz raporunda, yıllık enflasyonun daha da artacağı ön görülürken, Merkez Bankası rezervlerinin borç faiz yükünün artması sonuçlu negatif etkisinin olacağını ve kur riskinden dolayı uygulanan kur korumalı mevduat politikasının rezervleri daha da düşüreceği belirtildi.

"32 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ OLMASI GEREKİRKEN..."

Raporda, ''Merkez bankası rezervlerini yıl sonundan bugüne kadar olan süre için incelediğimizde, yaklaşık olarak kur korumalı mevduat'dan (KKM) 25 milyar dolar, ihracattan 15 milyar dolar, reeskonttan da 8 milyar dolar gelir yaratıldığını ve bunun yanında KİT satışlarının 16 milyar dolar civarında gerçekleştiğini düşünürsek, rezervlerde 32 milyar dolarlık artış olması gerekirken sadece 7 milyar dolarlık bir artış gözlemliyoruz. Aradaki farkın kuru tutmak amaçlı rezerv satışı olduğunu tahmin ediyoruz'' denildi.