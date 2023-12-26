ENAG'ın kurucusu Prof. Veysel Ulusoy gerçek enflasyonu açıkladı! O rakamlara dikkat çekti

Yayınlanma: 26.12.2023 - 15:02

Güncelleme: 26.12.2023 - 15:47

Gazetemizin yazarı ve Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu Veysel Ulusoy gerçek enflasyonu açıkladı.

Ulusoy, bütçe rakamlarındaki artıştan yola çıkarak gerçek enflasyonu gözler önüne serdi.

X hesabından paylaşım yapan Veysel Ulusoy, verilere dikkat çekti.

"Ülkelerin bütçeleri enflasyon ve ekonomik büyümenin de göstergeleri niteliğindedir" diyen Veysel Ulusoy, "2021 yılında 1.6 trilyon lira olan Türkiye merkez bütçesi 2024 yılında 11 trilyon lira oldu. Artış oranı %587. Anladık mı gerçek enflasyon oranını şimdi?" ifadelerini kullandı.

Ülkelerin bütçeleri enflasyon ve ekonomik büyümenin de göstergeleri niteliğindedir.



2021 yılında 1.6 trilyon lira olan Türkiye merkez bütçesi 2024 yılında 11 trilyon lira oldu.



Artış oranı %587.



Anladık mı gerçek enflasyon oranını şimdi? — Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) December 26, 2023

ENFLASYON VERİLERİ ARASINDA BÜYÜK MAKAS VAR

ENAG her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, kasım ayında TÜFE aylık yüzde 5,58 artarken 12 aylık enflasyon da yüzde 129,27 olarak açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini göre ise aylık bazda TÜFE yüzde 3,28 artarken yıllık bazda da yüzde 61,98 artış gösterdi.