ENAG’ın kurucusu Veysel Ulusoy paylaştı: Bu sorulara yanıt veremiyorsanız, yoksulsunuz!

Yayınlanma: 09.08.2023 - 12:10

Güncelleme: 09.08.2023 - 12:10

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yurttaşların maddi durumlarını belirlemesi amacıyla bir test paylaştı.

Veysel Ulusoy'un 9 soruluk testi, yurttaşların yanıtlarına göre, ekonomik refah düzeylerini ortaya koyuyor.

İşte Veysel Ulusoy'un soruları:

"Kendinizi test edin!

1. İpotek, kira ödemeleri, faturalar, diğer borçlar

2. İki hafta evden uzakta tatil

3. İki günde bir et, tavuk, balık yemek

4. Beklenmeyen finansal giderler

5. Bir telefon satınalma

6. Bir TV satınalma

7. Bir çamaşır makinası satın alma

8. Bir araba satın alma

9. Evi yeterince sıcak tutarak ısınma

Bunların en az 3'ünü karşılayamıyorsanız maddi açıdan yoksunsunuz denir. En az dördü içinse, ciddi yoksun sınıfına girersiniz. "