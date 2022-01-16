Endişe ile takip ediliyor, JP Morgan'dan Fed açıklaması
JP Morgan CEO’su Jamie Dimon, Fed’in piyasaların beklentisinden daha fazla faiz artırması gerekebileceği görüşünde.
JP Morgan CEO’su Jamie Dimon analistlere Fed’in enflasyonla mücadele etmek için faizleri 6-7 kez artırması gerekebileceğini söyledi. Fed’in enflasyondaki yükselişle mücadele edeceklerine dair açıklamalarıyla piyasada şimdiden bu yıl için faiz artışı beklentileri yükseldi.
JP Morgan’ın dördüncü çeyrek bilançosunun açıklandığı toplantıda konuşan Dimon “benim düşüncem 4’ten daha fazla faiz artışı olacağı yönünde. 6 veya 7 olabilir. Tüketici güçlü, şirketler çok iyi durumda. Büyüme açısından durum oldukça iyi görünüyor, tek sıkıntı enflasyon” dedi. Dimon faizlerin arttığı bir ortamda ekonominin büyümeyeceği varsayımının hata olacağını söyledi.
40 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI
ABD’de enflasyon yüzde 7 ile 40 yılın zirvesine çıktı. Swap piyasaları bu yıl 3 ila 4 faiz artışı fiyatlıyor. Fed yetkilileri de Mart ayında faiz artışının başlayabileceğine dair sinyaller veriyor. Fed üyeleri bu yıl toplam 75 baz puanlık faiz artışı öngörüyor.
FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?
Fed'in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed'in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.
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