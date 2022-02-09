Enerji Bakanı Dönmez'den elektrik faturası açıklaması

09 Şubat 2022 Çarşamba, 13:25

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle Ankara’da bir otelde düzenlenen “Sürdürülebilir Madencilik ve Çevre Çalıştayı” başladı.

İki gün sürecek olan çalıştayda Madenciliğin Sürdürülebilirlik Yol Haritası’na katkıda bulunacak fikir ve öneriler ele alınıyor. Kamu, özel sektör, dernek ve birliklerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen çalıştayın ikinci gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yer aldı.

Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Isparta’da yaşanan elektrik kesintisini hatırlatarak, “Dün gece itibariyle Isparta’nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor” dedi.

Bakan Dönmez, Isparta’da bir günde 10 yıllık bir hasar ve arızanın meydana gelmesine rağmen enerji ekiplerinin zor şartlar altında sorunu en kısa sürede çözmek için büyük bir gayret gösterdiklerini söyledi. Ispartalı vatandaşların yaşadıkları mağduriyetin halkın sıkıntılarını birebir dinledikleri için farkında olduklarını belirten Bakan Dönmez, “Çözüm için gereken bütün imkanları bir araya getirdik. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz her zaman milletimizin yanındadır” diye konuştu.

“ŞU ANDA HEM BAKANLIĞIMIZ HEM DE EPDK BU TALEPLERİ DEĞERLENDİRİYOR”

Elektrik faturaları konusunda artan şikayetlere yönelik düşüncesi sorulan Bakan Dönmez, “150 kilovat, 210 kilovata çıkarıldı. 1 Şubat itibarıyla da uygulama başladı. Onun yanı sıra çeşitli sosyal kesimlerden de indirimli tarifeden yararlanmaya dönük talepler de geliyor. Şu anda hem bakanlığımız hem de EPDK bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı. Çıkınca kamuoyumuzla paylaşacağız. Benim şu anda bunlarla ilgili söyleyeceklerim bunlar” dedi.

“FARKLI TARİFE GRUPLARI OLUŞTURULABİLİR Mİ DİYE EKİBİMİZ ÇALIŞIYOR”

Küçük ölçekli işletmelerin elektrik faturaları yüzünden bazı illerde yaptıkları eylemlere karşı çalışmaların olup olmadığı sorusu üzerine Bakan Dönmez şunları söyledi:

“Esnaflarımız, küçük işletmeler, birtakım sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz. Esnaflardan ve küçük işletmelerden de gelen talepler var. Bunlara ilişkin farklı tarife grupları oluşturulabilir mi diye ekibimiz çalışıyor. Bitince kamuoyu ile paylaşacağız.”

“AZERBAYCAN BİZE GÜNLÜK 4-5 MİLYON METREKÜP İLAVE BİR AKIŞ SAĞLADI”

Bakan Dönmez, bir basın mensubunun Azerbaycan’dan acil kullanım için 170 milyon metreküplük doğalgaz geleceğinin ifade ederek, son durumun ne olduğunu ve Türkiye’nin doğalgaz depolarının durumunu sorması üzerine, “Şubat başı itibarıyla Azerbaycan bize günlük 4-5 milyon metreküp ilave bir akış sağladı. O ilave akış halen devam ediyor. İran’dan da henüz tam beklediğimiz kadar olmamakla birlikte belirli oranda akış sağlandı. Bunları değerlendiren BOTAŞ, sanayiye olan kısıtlamayı dün itibarıyla kaldırdı. Dolayısıyla herhangi bir kısıtlama ne elektrikte ne de doğalgazda söz konusu değil” cevabını verdi.