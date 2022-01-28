Son dakika | Bakan Dönmez açıkladı: Sanayide elektrik kesintisi yarın bitecek
Son dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibarıyla kaldırılarak son bulacak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını bildirdi.
Dönmez, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, sanayi tesislerine doğalgazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini duyurdu.
Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını belirten Dönmez, "Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
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