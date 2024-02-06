Enerji devinin karı yüzde 50 azaldı
Enerji şirketi bp'nin karı 2023'te önceki yıla göre yüzde 50 azalarak 13,8 milyar dolar oldu. Düşüşte, petrol ve gaz fiyatlarındaki gerileme ve rafineri marjlarındaki azalma etkili oldu.
Şirketin finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasına göre, bp'nin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki karı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 düşüşle 2,9 milyar dolar olarak belirlendi.
Şirketin karı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 50 azalarak 13,8 milyar dolara indi. Bu düşüşte, petrol ve gaz fiyatlarındaki gerileme ve rafineri marjlarındaki azalma etkili oldu.
Şirketin karı düşüşe rağmen analistlerin beklentilerini aşarken, bp hisse geri alımını hızlandırma kararı aldı ve bu yılın ilk yarısı için 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı açıkladı.
bp Üst Yöneticisi (CEO) Murray Auchincloss, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, 2023'te şirketin güçlü bir operasyonel performans sergilediğini belirterek, "bp'nin değerini artırmaya odaklanan hedefimiz değişmedi. Daha basit, odaklı ve yüksek değerli bir şirket olarak stratejimize güveniyoruz ve hissedarlarımız için uzun vadeli değer yaratmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.
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