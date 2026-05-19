19.05.2026 15:21:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Enerji faturası Avrupa’yı vurdu: Dış ticaret fazlası sert geriledi

Eurostat verilerine göre, mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde ihracat gerilerken ithalatın artması ve enerji ürünlerindeki açığın büyümesi, dış ticaret fazlasında sert düşüşe yol açtı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin mart ayına ilişkin uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, AB ve Euro Bölgesi’nde ihracat gerilerken ithalatta artış yaşandı. Dış ticaret fazlasındaki düşüşte enerji ürünlerindeki açığın etkili olduğu görüldü.

AB’NİN İHRACATI GERİLEDİ

Verilere göre AB’nin ihracatı mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 azalarak 233,9 milyar Euro'ya düştü. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 2,7 artışla 228 milyar Euro'ya yükseldi. Böylece AB, mart ayında 5,9 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi.

AB’nin dış ticaret fazlası bir önceki ay 9,1 milyar Euro seviyesinde gerçekleşirken, geçen yılın mart ayında bu rakam 34 milyar Euro olarak kaydedilmişti. Ticaret fazlasındaki sert düşüşte enerji ürünleri kaynaklı açığın büyümesi belirleyici oldu.

Euro BÖLGESİ’NDE FAZLA AZALDI

Euro Bölgesi’nde ihracat mart ayında yıllık bazda yüzde 5,5 gerileyerek 265,2 milyar Euro'ya indi. Aynı dönemde ithalat yüzde 4,4 artış göstererek 257,4 milyar Euro'ya çıktı.

Bu gelişmeyle birlikte Euro Bölgesi’nin mart ayı dış ticaret fazlası 7,8 milyar Euro oldu. Geçen yılın aynı ayında Euro Bölgesi 34,1 milyar Euro dış ticaret fazlası vermişti.

AB’DEN EN FAZLA İTHALAT YAPAN ÜLKELER

Mart ayında AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler sırasıyla şöyle oldu:

  • ABD: 45 milyar Euro
  • İngiltere: 32,9 milyar Euro
  • İsviçre: 23 milyar Euro
  • Çin: 17,7 milyar Euro
  • Türkiye: 9,6 milyar Euro

AB’YE EN FAZLA İHRACAT YAPAN ÜLKELER

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

  • Çin: 50,3 milyar Euro
  • ABD: 31,5 milyar Euro
  • İngiltere: 14,9 milyar Euro
  • İsviçre: 13,9 milyar Euro
  • Norveç: 9,3 milyar Euro
  • Türkiye: 8,8 milyar Euro

Eurostat verileri, mart ayında hem AB hem de Euro Bölgesi’nde dış ticaret dengesinin enerji maliyetleri ve küresel talepteki değişimlerden etkilendiğini ortaya koydu.

