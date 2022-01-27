Son dakika | Dolar yeniden hareketlendi: Yükseliş sürüyor

27 Ocak 2022 Perşembe, 10:00

Dolar/TL son dönemde işlem gördüğü 13.5 seviyesinden yönünü sınırlı yukarı çevirirken ABD Merkez Bankası (Fed) beklendiği üzere mart ayında ilk faiz artışı olacak şekilde sıkılaştırma sinyali verdi.

Öte yandan piyasalarda bugün TCMB'nin yılın ilk enflasyon raporundaki mesajları izlenecek.

DOLARDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar, 13,64 TL seviyelerinde işlem görürken, aynı saatlerde avronun satış fiyatı ise 15,33 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5700 lira, avronun satış fiyatı ise 15,3280 lira olmuştu.

FED SIKILAŞACAK

Fed Başkanı Powell'ın istikrarlı bir şekilde politika sıkılaştırma sinyali vermesinin ardından Asya borsaları 15 ayın dip seviyesine geriledi, kısa vadeli ABD tahvillerinin getirileri 23 ayın zirvesine yükseldi ve dolar değer kazandı. Fed, beklentilere paralel olarak Mart'ta faiz oranlarını yükseltmesinin muhtemel olduğunu belirtti ve bilançosundaki varlıklarının önemli kısmını elden çıkarmadan önce yine Mart'ta tahvil alımlarını sonlandırma planlarını yeniden teyit etti.