Enerji kulisleri: Elektrik faturasına 1 Ocak'ta büyük zam gelecek

28 Aralık 2021 Salı, 16:43

1 Ocak’ta “kademeli tarife”ye geçilecek elektrik faturalarına ilişkin zam oranlarıyla ilgili enerji kulislerinde, yüzde 20 ila yüzde 65 aralığında bir zam geleceğinin konuşulduğu belirtiliyor.

Milli Gazete'de yer alan habere göre sektör kaynakları, elektrikte oluşan maliyetler nedeniyle zammın kaçınılmaz olduğu görüşünü savunuyor. Enerji kulislerinde 1 Ocak’ta, 150 kilovatsaate kadar olan tarifeye yüzde 20 ile yüzde 35, 150 kilovatsaat üzerine de yüzde 50 ile yüzde 65 aralığında zam yapılabileceği konuşuluyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), bu hafta Perşembe günü yılın son olağan toplantısını gerçekleştirecek. Kaynakların aktardığına göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a elektrik ve doğal gaza yapılacak zam konusunda brifing vermesi bekleniyor.

Öte yandan habere göre elektrik dağıtım şirketlerinin üst yöneticileri ve patronları, Bakan Dönmez’le bir araya geldi. Sattıkları elektrik fiyatı arasındaki farka işaret eden sektör temsilcileri, “Abonelere, 65 kuruşa sattığımız elektriği piyasadan 1 TL 10 kuruşa alıyoruz" diyip bu yükün taşınamaz olduğu mesajını vererek çift haneli zam istedi.



