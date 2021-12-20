Son dakika | Akaryakıt zamları durduruldu
Son dakika | Bu gece yapılacak akaryakıt zamları durduruldu.
EPDK, “Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur" açıklamasını yaptı.
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