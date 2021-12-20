Son dakika | Akaryakıt zamları durduruldu

Son dakika | Bu gece yapılacak akaryakıt zamları durduruldu.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2021 Pazartesi, 23:32
Son dakika | Akaryakıt zamları durduruldu
Abone Ol google-news

EPDK, “Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur" açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar geliyor...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler