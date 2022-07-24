Enerji uzmanı Necdet Pamir'den iktidara çağrı yaptı: Derhal kamulaştırma

24 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

Avrupa’daki enerji krizi ve kış için kaynak bulma çabaları akıllara Türkiye’nin enerji yönetimini ve hazırlıklarını getirdi. Almanya ve Fransa ile yeniden gündeme gelen “kamulaştırma” girişimleri ve Türkiye’nin bu dönemde atacağı stratejik adımları, enerji politikaları uzmanı Necdet Pamir değerlendirdi.



AKP döneminde hız kazanan özelleştirmelerde hiçbir ulusal çıkar olmadığının altını çizen Pamir, “Hükümet yurttaşı değil sadece özel sektörün çıkarlarını kolluyor” dedi. Pamir, iktidarın özelleştirme politikalarını şöyle özetledi:

‘DESTEK GERİ ALINSIN’

“Hükümet, enerjiyi toptan özel sektörün kâr hırsına terk etmiş durumda. En kötüsü de elektrik üretiminin yüzde 85’i özel sektörün elinde. Kamunun elinde kalan kısımla özel sektör nasıl dengelenip denetlenecek? Düşük kalitede enerji dağıtımı ve sıkça kesintilere neden olan özel sektörün elindeki enerji şirketleri hükümet tarafından derhal kamulaştırılmalı. İktidar, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması altında 2018-2021 arasında özel sektöre 140 milyar TL’ye yakın destek sağladı. Özel sektörün haksız hukuksuz ödemeleri kamulaştırma yapılırken mahsup edilmeli.”

EN BÜYÜK SORUN

“Türkiye, enerjisinin yüzde 27’sini doğalgaz ile karşılıyor ve bunun da yüzde 99.1’ini ithal ediyor. En büyük sorun, bu derecede yurtdışına bağımlı olmak” diyen Pamir, “Enerji tüketiminin yüzde 71’ini, elektriğin yüzde 52’sini dışarıdan karşılayan Türkiye, ekonomik açıdan değer kaybettikçe enerjide çarpan etkisiyle zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

Ulusal çıkarlar açısından stratejik öneme sahip doğalgaz alanında özelleştirmelerin yapıldığına vurgu yapan Pamir, “BOTAŞ’ın iktidara yandaş ve finansal açıdan yetersiz birkaç şirkete Türk Akım’daki bazı kontratları devretmesi sonucu Rus kamu şirketi Gazprom’a taahhütlerin yerine getirilemediğini” ve Rusya’dan geçen yıl yaklaşık 15 milyon metreküp eksik gaz alındığını da sözlerine ekledi.

KÖTÜ YÖNETİMİN SONUCU: ZAM

Pamir, Türkiye’nin döviz ile enerji ithal ettiğini ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesiyle artan maliyetlerin yurttaşa zam ve pahalılık olarak döneceğini belirtti. “Kışa girerken ne olacak bilemiyoruz” diyen Pamir, Türkiye’deki kötü yönetim ve ehliyetli kadroların tasfiyesi ile öngörülebilirliğin olmadığı yorumunda bulundu.