Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 2 il ve 2 ilçe için 'petrol arama' kararı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Erzincan ve Erzurum il sınırlarını kapsayan alan petrol arama ruhsatı verdi. Ayrıca Diyarbakır'ın Sur ve Ergani ilçelerinde petrol arama faaliyetleri kapsamında kamulaştırma kararı alındı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Wali Petrol Limited Şirketi'ne Erzincan ve Erzurum illerini kapsayan sahalarda petrol arama ruhsatı verdi.
MAPEG'in petrol hakkına müteallik kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Wali Petrol Limited Şirketi'ne Erzurum ve Erzincan il sınırları içerisinde yer alan 14 bin 836 ve 14 bin 837 hektar yüz ölçümüne sahip sahalar için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.
DİYARBAKIR'DA PETROL ARAMA İÇİN KAMULAŞTIRMA KARARI
MAPEG, Diyarbakır'ın Sur ve Ergani ilçelerinde petrol arama faaliyetleri kapsamında iki farklı alan için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yararına kamulaştırma kararı aldı.
Kayapınar Hazro-4 kuyusu için ARİ/TPO/K/4857 petrol işletme ruhsatı kapsamında Diyarbakır'ın Sur ilçesi Konakcı köyünde 17 bin 632,06 metrekarelik bir alanın, Dereboyu-1 kuyusu için ise AR/TPO/K/L43-c1,c2 pafta numaralı arama ruhsatı kapsamında Ergani ilçesi Dereboyu Mahallesi’nde toplam 20 bin 616,6 metrekarelik bir alanın kamulaştırılmasına karar verildi.
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