Enerji verimliliğinde değişmek gerek

Yayınlanma: 06.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.11.2023 - 03:26

Binalarda enerji verimliliği uygulamalarıyla, bu maliyetin yüzde 50’ye varan oranda azaltılabileceğini söyleyen Hager Türkiye Genel Müdürü İlker İşgör, “Enerji verimliliğinde artık pasif enerji verimliliğinden bir adım ileriye geçmeyiz. Binada kullanılan mantolama gibi pasif ürünlerin dışında güneşin durumuna göre perdeleme çözümleri, gün ışığına bağlı olarak aydınlatmanın kontrolü, yağmur suyunun toplanması, ihtiyaca bağlı olarak yine iklimlendirme ve aydınlatmanın bina otomasyonu sistemleri ile de enerji kontrolü sağlanabiliyor” dedi.

FATURA YÜZDE 50 AZALABİLİR

Bu yöntemlerle apartman sakinlerinin faturalarının yüzde 30-50 azaltılabileceğini söyleyen İşgör, “Kış ayları gelmeye başladı. Yakın coğrafyamızdaki çatışmalarla birlikte yükselen petrol ve doğalgaz fiyatlarını göz önüne alarak binalarda yalıtıma öncelik vermek zorundayız. Kentsel dönüşüm yönetmeliklerinde bu konuda zorunluluklar getirildi. Halkımızın da bu konuda bilinçlendirilmesi gerek” diye konuştu.