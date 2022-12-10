Enerjide acele kamulaştırma kararı

10 Aralık 2022 Cumartesi, 09:44

Bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarsus'ta 400 kV Tarsus OSB Transformatör Merkezi Projesi kapsamında bazı taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.