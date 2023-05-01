Enerjide acele kamulaştırma kararı
Ağrı'da yapılacak doğalgaz projesi için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Ağrı'da yapılacak doğalgaz projesi için bazı taşınmazlarla ilgili Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine doğalgaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan RMA şehir giriş istasyonunun yapımı amacıyla, Esentepe Köyü sınırları içerisindeki 202 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
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