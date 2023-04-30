TÜİK, "Enerji Hesapları, 2021 Haber Bülteni"ni 2 Mayıs'ta yayımlayacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), idari kayıtların erken temini ve analiz süreçlerinin tamamlanması dolayısıyla "Enerji Hesapları, 2021 Haber Bülteni"ni 2 Mayıs'ta yayımlayacağını duyurdu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) internet sitesinde yer alan açıklamada, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'ne göre 22 Aralık'ta yayımlanacağı duyurulan "Enerji Hesapları, 2021 Haber Bülteni"nin idari kayıtların erken temini ve analiz süreçlerinin tamamlanması nedeniyle 2 Mayıs'ta yayımlanacağı bildirildi.
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