TÜİK, "Enerji Hesapları, 2021 Haber Bülteni"ni 2 Mayıs'ta yayımlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), idari kayıtların erken temini ve analiz süreçlerinin tamamlanması dolayısıyla "Enerji Hesapları, 2021 Haber Bülteni"ni 2 Mayıs'ta yayımlayacağını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 30.04.2023 - 07:00
TÜİK,
Abone Ol google-news

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) internet sitesinde yer alan açıklamada, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'ne göre 22 Aralık'ta yayımlanacağı duyurulan "Enerji Hesapları, 2021 Haber Bülteni"nin idari kayıtların erken temini ve analiz süreçlerinin tamamlanması nedeniyle 2 Mayıs'ta yayımlanacağı bildirildi.


Enerji Hesapları tüik

İlgili Haberler

TÜİK: Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 32.3 arttı

TÜİK: Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 32.3 arttı
TÜİK'e göre ekonomiye güven nisanda arttı

TÜİK'e göre ekonomiye güven nisanda arttı
TÜİK'ten dava açıklaması

TÜİK'ten dava açıklaması

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler