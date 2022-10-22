Enerjide acele kamulaştırma kararları
Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Aydın'da Batı TM-Tariş DM Enerji Nakil Hattı, Bilecik'te Taşçılar KÖK-Cumalı-Belenalan Köy Grubu Enerji Nakil Hattı, Denizli'de Merkezefendi-Pamukkale TM-DM35/TR01-Gök DM-Çevikbaş DM Enerji Nakil Hattı ile Pamukkale TM-Hacıeyüplü DM Enerji Nakil Hattı, Trabzon'da Vakfıkebir Merkez Kabin-Fevziye DM Enerji Nakil Hattı ile Vakfıkebir OSB DM-Fevziye DM Enerji Nakil Hattı'nın yapımı amacıyla, bunların güzergahlarına isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
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