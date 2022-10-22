Son Dakika: Amasra'daki maden faciası için komisyon kurulması kararı Resmi Gazete'de

Son dakika gelişmesi... Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
22 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00
Son Dakika: Amasra'daki maden faciası için komisyon kurulması kararı Resmi Gazete'de
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Karara göre, söz konusu maden kazasının tüm önleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıldı.

Araştırmayı yapacak komisyon 21 üyeden kurulacak, komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde komisyon Ankara dışında çalışabilecek.

Karar Resmi Gazete'de tebliğ edildi: 

 


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