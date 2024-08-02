Enerjide acele kamulaştırma kararları

Çeşitli enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

AA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 10:17
Enerjide acele kamulaştırma kararları
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Konya, Aksaray ve Kırklareli'nde çeşitli enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisleri Kapasite Artırım Projesi"nin yapımı amacıyla Konya ve Aksaray illeri sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazlar ile proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Evrencik RES Elektrik Üretim Tesisinin kapasite artışının sağlanması amacıyla Kırklareli'nde bulunan bazı taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.


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