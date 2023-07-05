Enflasyon açıklandı, DİSK TÜİK'in kapısına dayandı!

Yayınlanma: 05.07.2023 - 13:15

Güncelleme: 05.07.2023 - 13:18

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) enflasyon rakamlarına tepkisini dile getirmek için bugün Ankara’da TÜİK önünde eylem yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), haziran ayı enflasyonunu yıllık yüzde 38,21, aylık yüzde 3,92 olarak açıklamasının ardından bugün DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile sendika üyeleri açıklanan rakamlara tepkilerini dile getirmek için Ankara’da TÜİK önüne gitti. DİSK temsilcileri “Gerçekleri Açıkla, Ekmeğimizle Oynama’ temasıyla yaptıkları eylemde tepkilerini dile getirdi.

“EN DÜŞÜK GELİRLİLERİN ENFLASYONU YÜZDE 85”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜİK'in açıkladığı verilere tepki göstererek şunları söyledi:

“TÜİK'e göre haziran ayı enflasyonu aylık enflasyon yüzde 3,92 olarak belirlendi, yıllık enflasyon ise yüzde 38,21. Buna göre; milyonlarca işçinin, emekçinin, emeklinin 1 Temmuz itibarıyla yılın ikinci yarısı için ücretlerini belirleyecek olan 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,7. Yine TÜİK'in açıkladığı gıda enflasyonu, bizim için çok önemli gıda enflasyonu çünkü bugün Türkiye'de milyonlarca işçi, emekçi Türkiye toplumunun çok büyük bir kısmı sadece karnını doyurabiliyor aldığı ücretle, TÜİK'in açıkladığı gıda enflasyonu yüzde 53,9. Konfederasyonumuz DİSK'in araştırma dairesi DİSK-AR'ın TÜİK'in resmi verileri üzerinden gelir gruplarına göre hesapladığı gıda enflasyonu ise bizim için daha da önemli. Örneğin yaklaşık 17 milyona tekabül eden en düşük gelirli yüzde 20'lik kesimin gıda enflasyonu yüzde 85. Resmi enflasyonun çok üzerinde. Emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 66.

“TÜİK TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ ÜCRET BELİRLEYENİ”

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin milyonlarca insanın gelirini etkilediğini vurgulayan Çerkezoğlu “TÜİK deyim yerindeyse Türkiye'de en önemli ücret belirleyeni haline gelmiştir. Çünkü Türkiye'deki bütün emek gelirleri TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon verisine göre belirlenmektedir. Ve yine milyonlarca işçi, emekçi, kamu çalışanı, emekli, dar gelirli şahittir ki TÜİK'in enflasyonu her gün bizlerin çarşıda, pazarda, markette karşı karşıya kaldığımız enflasyonun çok altındadır. Bu ülkede yaşayan herkes bunu görmektedir. Üstelik TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamıyla halkın yaşadığı enflasyon arasındaki makas günden güne daha da fazla açılmaktadır. Bu durum tüm çalışanların ve emeklilerin ücret artışlarının gerçek enflasyonun çok altında kalmasına neden olmakta yani 85 milyonu çok ciddi biçimde yoksullaştırmaktadır.

“MİLYONLARCA EMEKÇİNİN HAKKINI GASP EDİLMESİ DEMEK”

TÜİK bu rakamlarla oynadıkça milyonların ekmeği küçülmekte, milyonların sofrasındaki ekmek her gün daha da küçülmekte ve milyonların geliri azalmaktadır. Bugün TÜİK'in açıkladığı yüzde 19 civarındaki 6 aylık enflasyon oranı da işçilerin, memurların ve emeklilerin alacağı ücret artışı için esas alınacak. Enflasyonun eksik ölçülmesi, enflasyonun hatalı ölçülmesi milyonlarca emekçinin hakkının gasp edilmesi anlamına geliyor. O nedenle enflasyon meselesi sadece bir istatistiki bir mesele değildir. Enflasyon rakamı bir ekonomik veri değildir. Sadece bir rakamdan ibaret değildir. Enflasyon meselesi halkın ekmeği meselesidir” dedi.

"TÜİK NEREDEN ALIŞVERİŞ YAPIYOR, ETİ, SÜTÜ, YUMURTAYI KAÇ LİRAYA ALIYOR?"

Çerkezoğlu “TÜİK hangi malı kaç liradan hesaplıyor bilmiyoruz. Bir kez daha soruyoruz: TÜİK nereden alışveriş yapıyor? TÜİK eti, sütü, yumurtayı kaç liraya alıyor? Bir yılı aşkın bir süredir ısrarla sorduğumuz bu sorulara TÜİK 4 Temmuz 2023 tarihinde bir yanıt verdi. TÜİK tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda, madde fiyat listesinin kendilerinde mevcut olmadığı söylendi. Listenin hazırlanmasının ayrı bir zaman alacağı gerekçesiyle bilgi talebimiz yeniden reddedildi. Yargı kararlarını hiçe sayan TÜİK bu kez de aklımızla dalga geçmeye kalkışıyor. TÜİK’e soruyoruz bir kez daha: Enflasyon sepetindeki maddelerin fiyat listesi olmadan enflasyon hesaplamasında kullanılan endeks nasıl elde edilmektedir? Maddelerin fiyatı elinizde olmadan fiyat artışını hesaplamak nasıl mümkün olmaktadır? TÜİK enflasyonu ile vatandaşın gerçek enflasyonu arasındaki farkın nedeni TÜİK’in bu itirafında gizlidir” diye konuştu.