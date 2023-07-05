TÜİK'in enflasyon verilerine ilk tepkiler: 'Oranın neden bu kadar düşük açıklandığının kanıtı...'
Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. TÜİK verilerine göre haziran ayı enflasyonu 3,92 olurken yıllık enflasyon 38,21 olarak duyuruldu. Verilerin açıklanmasının ardından aralarında ekonomist ve siyasetçilerin de olduğu birçok isim TÜİK'e tepki gösterdi.
Milyonlarca memur ve emekli açıklanacak zam oranını beklerken; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.
TÜİK'e göre enflasyon, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller oldu.
ZAM ORANI NETLEŞTİ
TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı zam oranlarını da netleştirdi.
Memur ve emekli zammını etkileyecek 6 aylık enflasyon yüzde 19.77 oldu.
ENAG NE DEMİŞTİ?
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), geçtiğimiz günlerde haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamıştı.
ENAG verilerine göre, aylık enflasyonun yüzde 8,54; yıllık enflasyonun ise yüzde 108,58 olarak hesaplanmıştı.
Ocak-haziran dönemi enflasyon oranı ise yüzde 50.53 olmuştu.
İLK TEPKİLER GELDİ
TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından aralarına ekonomist ve siyasetçilerin dahil olduğu birçok isim, sosyal medyadan görüşlerini paylaştı.
Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, "Bayram etkisinin dorukta olduğu 1. Oteller ve pansiyonlar ve 2. Havayolu ile yolcu taşımacılığı kalemleri bile enflasyon oranının neden bu kadar düşük açıklandığının kanıtıdır" dedi.
Bayram etkisinin dorukta olduğu— Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) July 5, 2023
1. Oteller ve pansiyonlar
ve
2. Havayolu ile yolcu taşımacılığı
kalemleri bile enflasyon oranının neden bu kadar düşük açıklandığının kanıtıdır. pic.twitter.com/mS1wT8PDuw
Ulusoy, bir sonraki paylaşımında ise "Aylık enflasyon oranlarının ortalaması ile hesaplanan yıllık TÜFE artışı %59.95 olmuş. Önemli bir fark" dedi.
Aylık enflasyon oranlarının ortalaması ile hesaplanan yıllık TÜFE artışı %59.95 olmuş.— Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) July 5, 2023
Önemli bir fark.
"TEDAVİDE DOĞRU İLAÇ..."
Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez ise sosyal medya hesabından enflasyonla mücadele vurgusu yaptı. Eğilmez şunları paylaştı:
"Enflasyonla gerçekten mücadele edilmek isteniyorsa ilk adım olarak enflasyonun gerçek oranı hesaplanmalıdır. Boyutu bilinmeyen bir hastalık sadece teşhisle tedavi edilemez. Tedavide doğru ilaç ve doğru doz için hastalığın boyutunu bilmek gerekir."
Enflasyonla gerçekten mücadele edilmek isteniyorsa ilk adım olarak enflasyonun gerçek oranı hesaplanmalıdır. Boyutu bilinmeyen bir hastalık sadece teşhisle tedavi edilemez. Tedavide doğru ilaç ve doğru doz için hastalığın boyutunu bilmek gerekir.— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) July 5, 2023
"YÜKSELİŞ TRENDİ YENİDEN BAŞLIYOR"
Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Tüfe aylık 3,92% yıllık 38,21%. Temmuz itibariyle enflasyonda yükseliş trendi tekrar başlıyor" görüşünü dile getirdi.
Tüfe— İris Cibre ?? (@iriscibre) July 5, 2023
Aylık 3,92%
Yıllık 38,21%
Temmuz itibariyle enflasyonda yükseliş trendi tekrar başlıyor
Cibre, bir sonraki paylaşımında ise "1 defalık doğalgaz sıfırlamasının etkisini dar gelirli ve emekli daha iyi görecek" diyerek şu değerlendirmeyi yaptı:
"6 Aylık enflasyon 19,77% iken Gıda enflasyonu ne kadar? 28%
6 aylık konut gaz, su, elektrik ne kadar? -6,66%
Kısacası 1 defalık doğalgaz sıfırlamasının etkisini dar gelirli ve emekli daha iyi görecek
Gıdayı 28% artışla yerken, yaz ayı bedava doğalgaz sayesinde maaşı o artışı göremezse büyük adaletsizlik olur..."
6 Aylık enflasyon 19,77% iken Gıda enflasyonu ne kadar? 28%— İris Cibre ?? (@iriscibre) July 5, 2023
6 aylık konut gaz, su, elektrik ne kadar? -6,66%
Kısacası 1 defalık doğalgaz sıfırlamasının etkisini dar gelirli ve emekli daha iyi görecek
Gıdayı 28% artışla yerken, yaz ayı bedava doğalgaz sayesinde maaşı o artışı… pic.twitter.com/6Az5WFH9OI
SOSYAL GÜVENLİK UZMANI ERDURSUN: ZAM ORANI YÜZDE 30 OLUR
TÜİK'in verilerinin ardından memur ve emeklilerin zam oranına ilişkin bir paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise "TÜİK Haziran ayı enflasyonunu %3.92 olarak açıkladı. Memurlara, SSK, Bağ-Kur, ES emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı %19.77 oranında verilecek! Şimdi refah payı konusu gündem olacak! %10 refah payı ile zam oranı %30 olur!" ifadelerini kullandı.
TÜİK Haziran ayı enflasyonunu %3.92 olarak açıkladı. Memurlara, SSK, Bağ-Kur, ES emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı %19.77 oranında verilecek! Şimdi refah payı konusu gündem olacak! %10 refah payı ile zam oranı %30 olur!— Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) July 5, 2023
Enflasyon verilerine ilişkin siyasilerin tepkilerinden bazıları ise şu şekilde:
TÜİK yıllık enflasyon artışını yüzde 38,21— Veli Ağbaba (@veliagbaba) July 5, 2023
Aylık enflasyon artışını yüzde 3,92 olarak açıkladı.
Haziran ayında zirveye ulaşan döviz kuru bu ayki enflasyona henüz tam olarak yansımadı.
Gelecek aylarda enflasyon artışı daha da artacak.
TÜİK’İN verilerinde ısrarla yansıtmadığı…
?? TÜİK’e göre #enflasyon Haziran ayında %3.92, yıllık %38.21 olarak gerçekleşirken;— Ali Mahir Başarır (@alimahir) July 5, 2023
?? ENAG’a göre ise aylık %8.54,
yıllık %108.58 olarak gerçekleşti.
‘Ekonomi dehası’ TÜİK, yalan istikrarını koruyarak insanların aklıyla dalga geçmeye devam ediyor.
Milyonlarca memurun ve…
Haziran ayı #enflasyon rakamları;— Gökan Zeybek (@gokanzeybekCHP) July 5, 2023
TÜİK:
Aylık %3,92,
Yıllık %38,21,
6 aylık %19,77.
ENAG:
Aylık %8,54,
Yıllık %108,58,
6 aylık %50,53.
Ey TÜİK!
Rasyonel zemine dönmenin, şeffaflığın ve tutarlılığın ön şartı gerçek verileri açıklamaktır.
Mutfağındaki yangın her gün daha… pic.twitter.com/16S67Md8k4
#TÜİK, yine milyonlarca memur ve emeklinin cebine el attı.— Burhanettin Bulut (@eczburhan) July 5, 2023
TÜİK'e göre #enflasyon aylık %3.92, yıllık %38.21
ENAG’a göre enflasyon aylık %8.54, yıllık %108.58 olarak gerçekleşti.
TÜİK, memur ve emekli maaşına zam için kritik önemdeki enflasyon oranını, aylık yüzde 3.92, yıllık yüzde 38.21 olarak açıkladı.— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) July 5, 2023
Oysa ENAG, enflasyonu aylık yüzde 8.54, yıllık yüzde 108.58 olarak hesapladı.
TÜİK’e inanan kaldı mı? Bunlar nereden alışveriş yapıyor? #tüik…
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