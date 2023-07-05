TÜİK'in enflasyon verilerine ilk tepkiler: 'Oranın neden bu kadar düşük açıklandığının kanıtı...'

Yayınlanma: 05.07.2023 - 10:52

Güncelleme: 05.07.2023 - 12:00

Milyonlarca memur ve emekli açıklanacak zam oranını beklerken; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK'e göre enflasyon, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

ZAM ORANI NETLEŞTİ

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı zam oranlarını da netleştirdi.

Memur ve emekli zammını etkileyecek 6 aylık enflasyon yüzde 19.77 oldu.

ENAG NE DEMİŞTİ?

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), geçtiğimiz günlerde haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamıştı.

ENAG verilerine göre, aylık enflasyonun yüzde 8,54; yıllık enflasyonun ise yüzde 108,58 olarak hesaplanmıştı.

Ocak-haziran dönemi enflasyon oranı ise yüzde 50.53 olmuştu.

İLK TEPKİLER GELDİ

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından aralarına ekonomist ve siyasetçilerin dahil olduğu birçok isim, sosyal medyadan görüşlerini paylaştı.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, "Bayram etkisinin dorukta olduğu 1. Oteller ve pansiyonlar ve 2. Havayolu ile yolcu taşımacılığı kalemleri bile enflasyon oranının neden bu kadar düşük açıklandığının kanıtıdır" dedi.

Bayram etkisinin dorukta olduğu



1. Oteller ve pansiyonlar

ve

2. Havayolu ile yolcu taşımacılığı



kalemleri bile enflasyon oranının neden bu kadar düşük açıklandığının kanıtıdır. pic.twitter.com/mS1wT8PDuw — Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) July 5, 2023

Ulusoy, bir sonraki paylaşımında ise "Aylık enflasyon oranlarının ortalaması ile hesaplanan yıllık TÜFE artışı %59.95 olmuş. Önemli bir fark" dedi.

Aylık enflasyon oranlarının ortalaması ile hesaplanan yıllık TÜFE artışı %59.95 olmuş.



Önemli bir fark. — Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) July 5, 2023

"TEDAVİDE DOĞRU İLAÇ..."

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez ise sosyal medya hesabından enflasyonla mücadele vurgusu yaptı. Eğilmez şunları paylaştı:

"Enflasyonla gerçekten mücadele edilmek isteniyorsa ilk adım olarak enflasyonun gerçek oranı hesaplanmalıdır. Boyutu bilinmeyen bir hastalık sadece teşhisle tedavi edilemez. Tedavide doğru ilaç ve doğru doz için hastalığın boyutunu bilmek gerekir."

Enflasyonla gerçekten mücadele edilmek isteniyorsa ilk adım olarak enflasyonun gerçek oranı hesaplanmalıdır. Boyutu bilinmeyen bir hastalık sadece teşhisle tedavi edilemez. Tedavide doğru ilaç ve doğru doz için hastalığın boyutunu bilmek gerekir. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) July 5, 2023

"YÜKSELİŞ TRENDİ YENİDEN BAŞLIYOR"

Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Tüfe aylık 3,92% yıllık 38,21%. Temmuz itibariyle enflasyonda yükseliş trendi tekrar başlıyor" görüşünü dile getirdi.

Tüfe

Aylık 3,92%

Yıllık 38,21%



Temmuz itibariyle enflasyonda yükseliş trendi tekrar başlıyor — İris Cibre ?? (@iriscibre) July 5, 2023

Cibre, bir sonraki paylaşımında ise "1 defalık doğalgaz sıfırlamasının etkisini dar gelirli ve emekli daha iyi görecek" diyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"6 Aylık enflasyon 19,77% iken Gıda enflasyonu ne kadar? 28%

6 aylık konut gaz, su, elektrik ne kadar? -6,66%

Kısacası 1 defalık doğalgaz sıfırlamasının etkisini dar gelirli ve emekli daha iyi görecek

Gıdayı 28% artışla yerken, yaz ayı bedava doğalgaz sayesinde maaşı o artışı göremezse büyük adaletsizlik olur..."

6 Aylık enflasyon 19,77% iken Gıda enflasyonu ne kadar? 28%

6 aylık konut gaz, su, elektrik ne kadar? -6,66%



Kısacası 1 defalık doğalgaz sıfırlamasının etkisini dar gelirli ve emekli daha iyi görecek



Gıdayı 28% artışla yerken, yaz ayı bedava doğalgaz sayesinde maaşı o artışı… pic.twitter.com/6Az5WFH9OI — İris Cibre ?? (@iriscibre) July 5, 2023

SOSYAL GÜVENLİK UZMANI ERDURSUN: ZAM ORANI YÜZDE 30 OLUR

TÜİK'in verilerinin ardından memur ve emeklilerin zam oranına ilişkin bir paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise "TÜİK Haziran ayı enflasyonunu %3.92 olarak açıkladı. Memurlara, SSK, Bağ-Kur, ES emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı %19.77 oranında verilecek! Şimdi refah payı konusu gündem olacak! %10 refah payı ile zam oranı %30 olur!" ifadelerini kullandı.

TÜİK Haziran ayı enflasyonunu %3.92 olarak açıkladı. Memurlara, SSK, Bağ-Kur, ES emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı %19.77 oranında verilecek! Şimdi refah payı konusu gündem olacak! %10 refah payı ile zam oranı %30 olur! — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) July 5, 2023

Enflasyon verilerine ilişkin siyasilerin tepkilerinden bazıları ise şu şekilde:

TÜİK yıllık enflasyon artışını yüzde 38,21

Aylık enflasyon artışını yüzde 3,92 olarak açıkladı.

Haziran ayında zirveye ulaşan döviz kuru bu ayki enflasyona henüz tam olarak yansımadı.

Gelecek aylarda enflasyon artışı daha da artacak.

TÜİK’İN verilerinde ısrarla yansıtmadığı… — Veli Ağbaba (@veliagbaba) July 5, 2023

?? TÜİK’e göre #enflasyon Haziran ayında %3.92, yıllık %38.21 olarak gerçekleşirken;

?? ENAG’a göre ise aylık %8.54,

yıllık %108.58 olarak gerçekleşti.



‘Ekonomi dehası’ TÜİK, yalan istikrarını koruyarak insanların aklıyla dalga geçmeye devam ediyor.



Milyonlarca memurun ve… — Ali Mahir Başarır (@alimahir) July 5, 2023

Haziran ayı #enflasyon rakamları;



TÜİK:



Aylık %3,92,

Yıllık %38,21,

6 aylık %19,77.



ENAG:



Aylık %8,54,

Yıllık %108,58,

6 aylık %50,53.



Ey TÜİK!



Rasyonel zemine dönmenin, şeffaflığın ve tutarlılığın ön şartı gerçek verileri açıklamaktır.



Mutfağındaki yangın her gün daha… pic.twitter.com/16S67Md8k4 — Gökan Zeybek (@gokanzeybekCHP) July 5, 2023

#TÜİK, yine milyonlarca memur ve emeklinin cebine el attı.

TÜİK'e göre #enflasyon aylık %3.92, yıllık %38.21

ENAG’a göre enflasyon aylık %8.54, yıllık %108.58 olarak gerçekleşti. — Burhanettin Bulut (@eczburhan) July 5, 2023