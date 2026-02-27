Enflasyon anketlerinden ortak sonuç: Ekonomistlerin şubat ayı tahminleri belli oldu!

Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 4,20 artış beklentisine karşılık yüzde 4,84 yükselmiş, yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 seviyesinde açıklanmıştı.

AA FİNANS ANKETİNDE ŞUBAT BEKLENTİSİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Ankete katılan 33 ekonomist, şubat ayında TÜFE’nin aylık bazda ortalama yüzde 2,87 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin aylık enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında şekillendi. Ortalama beklentiye göre ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42’ye yükselmesi öngörülüyor.

Ayrıca ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması şubat itibarıyla yüzde 24,16 olarak hesaplandı.

MATRİKS HABER ANKETİNDEN YÜZDE 3 BEKLENTİSİ

Matriks Haber tarafından yapılan şubat ayı enflasyon TÜFE beklenti anketi ise 26 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Ekonomistler, şubat ayında TÜFE’nin aylık yüzde 3,00, yıllık yüzde 31,51 artacağını tahmin etti. Ortalama beklenti aylık bazda yüzde 2,95, yıllık bazda ise yüzde 31,47 oldu.

Şubat TÜFE verisi için tahmin paylaşan 23 banka ve aracı kurumun aylık en yüksek beklentisi yüzde 3,40, en düşük beklentisi ise yüzde 2,30 olarak kaydedildi. Yıllık tahminler ise yüzde 29,80 ile yüzde 32,08 aralığında belirlendi.