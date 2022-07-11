Ayasofya'nın ardından... Şimdi de Topkapı Sarayı’nda 500 yıllık çinileri matkapla deldiler
Topkapı Sarayı’nda 16. yüzyıldan günümüze kadar korunarak gelen İznik çinilerinin delindiği ortaya çıktı.
Topkapı Sarayı'nda 3. Murat Has odasının girişinde bulunan, orijinal İznik çinilerinin matkap benzeri bir aletle delindiği ortaya çıktı. Saray'daki çiniler oldukça kıymetli ve 16. yüzyıldan beri korunan değerler.
Birçok uzmana göre, bu tarihi çinilerin bir karesi dahi dünyanın en önemli mezatlarında binlerce dolara satılabilecek durumda. Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Çinilerin üzerinde yer alan deliklerin bir gün önce kağıtla kapatıldığı görüldü.
Ayasofya'nın 500 yıllık imparatorluk kapısı tahrip edilmiş, Osmanlı zamanından kalma su haznesinin kapağı kırılmıştı. Son dönemlerde müze, cami ve saraylardaki tahribatlar çokça tartışılma başladı.
Fotoğraf: Sözcü
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