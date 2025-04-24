Enflasyon düzeltmesinde yeni dönem: Ticari kredi faizleri güncellendi
Enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak ticari kredi faiz oranlarına ilişkin yeni dönem verileri duyuruldu.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 22 Nisan 2025 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile enflasyon düzeltmesi kapsamında Ocak, Şubat ve Mart 2025 dönemlerine ait ortalama ticari kredi faiz oranları duyuruldu.
GİB'in açıklamasında belirtilen oranlar şu şekilde:
Ocak 2025: 62,12
Şubat 2025: 58,47
Mart 2025: 59,43
Etiketler: #Gelir İdaresi Başkanlığı #Kredi #enflasyon #faiz
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