Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?
Türkiye'de konut kredisi stoku, son bir yılda yüzde 24,2 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 551,7 milyar TL'ye ulaştı. 2025 yılında ipotekli konut satışları yeniden hareketlendi.
KONUT KREDİSİ KULLANIMI ARTTI
2025'ün ilk çeyreğinde kredili konut satışları, bir önceki yıla göre yüzde 87,3 artarak 51 bin 729 adet oldu.
Bankaların faiz oranlarını düşürmesi, bu artışta etkili oldu. Sektördeki gelişmeler, konut kredisi stokunun yıl boyunca artmaya devam edeceğini gösteriyor.
KONUT FİYATLARI VE TALEP KREDİLERİ ETKİLİYOR
Konut fiyatlarındaki yükseliş ve artan talep, kredi kullanımını artırıyor. Özellikle yüksek enflasyon döneminde gayrimenkule olan ilgi konut kredilerine de yansıyor.
İşte en düşük faiz oranlarıyla konut kredisi sunan bankalar:
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 5,89
Aylık Taksit: 58 bin 961 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 92 bin 664 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 5,25
Aylık Taksit: 52 bin 613 TL
Toplam Ödeme: 6 milyon 331 bin 923 TL
ICBC BANK TÜRKİYE
Faiz Oranı: Yüzde 4,17
Aylık Taksit: 42 bin 12 TL
Toplam Ödeme: 5 milyon 86 bin 278 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,81
Aylık Taksit: 38 bin 534 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 642 bin 738 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,54
Aylık Taksit: 35 bin 953 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 332 bin 614 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,49
Aylık Taksit: 35 bin 478 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 270 bin 596 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 3,39
Aylık Taksit: 34 bin 532 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 165 bin 638 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,19
Aylık Taksit: 32 bin 654 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 931 bin 790 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,15
Aylık Taksit: 32 bin 281 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 901 bin 477 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 3,15
Aylık Taksit: 32 bin 281 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 905 bin 167 TL
TEB - TÜRK EKONOMİ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 3,15
Aylık Taksit: 32 bin 281 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 898 bin 758 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Taksit: 31 bin 723 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 825 bin 457 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 3,10
Aylık Taksit: 31 bin 816 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 849 bin 600 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,10
Aylık Taksit: 31 bin 816 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 841 bin 475 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Taksit: 30 bin 798 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 720 bin 219 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 2,94
Aylık Taksit: 30 bin 337 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 659 bin 266 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,90
Aylık Taksit: 29 bin 970 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 618 bin 419 TL
ALBARAKA TÜRK
Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,85
Aylık Taksit: 29 bin 513 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 556 bin 787 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 2,59
Aylık Taksit: 27 bin 163 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 286 bin 124 TL
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