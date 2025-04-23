Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?
Haber Merkezi
23 Nisan 2025 Çarşamba, 12:00
Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Türkiye'de konut kredisi stoku, son bir yılda yüzde 24,2 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 551,7 milyar TL'ye ulaştı. 2025 yılında ipotekli konut satışları yeniden hareketlendi.

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

KONUT KREDİSİ KULLANIMI ARTTI

2025'ün ilk çeyreğinde kredili konut satışları, bir önceki yıla göre yüzde 87,3 artarak 51 bin 729 adet oldu.

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Bankaların faiz oranlarını düşürmesi, bu artışta etkili oldu. Sektördeki gelişmeler, konut kredisi stokunun yıl boyunca artmaya devam edeceğini gösteriyor.

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

KONUT FİYATLARI VE TALEP KREDİLERİ ETKİLİYOR

Konut fiyatlarındaki yükseliş ve artan talep, kredi kullanımını artırıyor. Özellikle yüksek enflasyon döneminde gayrimenkule olan ilgi konut kredilerine de yansıyor.

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

İşte en düşük faiz oranlarıyla konut kredisi sunan bankalar:

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ŞEKERBANK  

Faiz Oranı: Yüzde 5,89  

Aylık Taksit: 58 bin 961 TL  

Toplam Ödeme: 7 milyon 92 bin 664 TL 

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ANADOLUBANK  

Faiz Oranı: Yüzde 5,25  

Aylık Taksit: 52 bin 613 TL  

Toplam Ödeme: 6 milyon 331 bin 923 TL

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ICBC BANK TÜRKİYE

Faiz Oranı: Yüzde 4,17  

Aylık Taksit: 42 bin 12 TL  

Toplam Ödeme: 5 milyon 86 bin 278 TL

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

DENİZBANK  

Faiz Oranı: Yüzde 3,81  

Aylık Taksit: 38 bin 534 TL  

Toplam Ödeme: 4 milyon 642 bin 738 TL

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

TÜRKİYE FİNANS  

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,54  

Aylık Taksit: 35 bin 953 TL  

Toplam Ödeme: 4 milyon 332 bin 614 TL 

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ZİRAAT KATILIM  

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,49  

Aylık Taksit: 35 bin 478 TL  

Toplam Ödeme: 4 milyon 270 bin 596 TL 

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ING  

Faiz Oranı: Yüzde 3,39  

Aylık Taksit: 34 bin 532 TL  

Toplam Ödeme: 4 milyon 165 bin 638 TL 

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ALTERNATİF BANK  

Faiz Oranı: Yüzde 3,19  

Aylık Taksit: 32 bin 654 TL  

Toplam Ödeme: 3 milyon 931 bin 790 TL  

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

AKBANK  

Faiz Oranı: Yüzde 3,15  

Aylık Taksit: 32 bin 281 TL  

Toplam Ödeme: 3 milyon 901 bin 477 TL 

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

GARANTİ BBVA  

Faiz Oranı: Yüzde 3,15  

Aylık Taksit: 32 bin 281 TL  

Toplam Ödeme: 3 milyon 905 bin 167 TL 

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

TEB - TÜRK EKONOMİ BANKASI  

Faiz Oranı: Yüzde 3,15  

Aylık Taksit: 32 bin 281 TL  

Toplam Ödeme: 3 milyon 898 bin 758 TL 

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ZİRAAT BANKASI  

Faiz Oranı: Yüzde 3,09  

Aylık Taksit: 31 bin 723 TL  

Toplam Ödeme: 3 milyon 825 bin 457 TL 

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

İŞ BANKASI  

Faiz Oranı: Yüzde 3,10  

Aylık Taksit: 31 bin 816 TL  

Toplam Ödeme: 3 milyon 849 bin 600 TL

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

KUVEYT TÜRK  

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,10  

Aylık Taksit: 31 bin 816 TL  

Toplam Ödeme: 3 milyon 841 bin 475 TL  

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

VAKIFBANK  

Faiz Oranı: Yüzde 2,99  

Aylık Taksit: 30 bin 798 TL  

Toplam Ödeme: 3 milyon 720 bin 219 TL

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

QNB  

Faiz Oranı: Yüzde 2,94  

Aylık Taksit: 30 bin 337 TL  

Toplam Ödeme: 3 milyon 659 bin 266 TL

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

VAKIF KATILIM  

Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,90  

Aylık Taksit: 29 bin 970 TL  

Toplam Ödeme: 3 milyon 618 bin 419 TL

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ALBARAKA TÜRK  

Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,85  

Aylık Taksit: 29 bin 513 TL  

Toplam Ödeme: 3 milyon 556 bin 787 TL 

Konut kredisine talepte büyük artış: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

HALKBANK  

Faiz Oranı: Yüzde 2,59  

Aylık Taksit: 27 bin 163 TL  

Toplam Ödeme: 3 milyon 286 bin 124 TL

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