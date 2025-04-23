Kiralık hesaplar Meclis gündeminde: Komisyon kurulması talep edildi!

Yayınlanma: 23.04.2025 - 09:55

Güncelleme: 23.04.2025 - 09:55

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, banka hesapları ve dijital ödeme sistemlerine ait kullanıcı profillerinin yasadışı faaliyetlerde kullanılmak üzere kiralanmasına dair artan vakaları Meclis gündemine taşıdı. Bartın, özellikle gençler, öğrenciler ve işsiz vatandaşların, farkında olmadan yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlara dahil edilmesi nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti.

KİRALIK HESAPLAR YASADIŞI FAALİYETLERDE KULLANILIYOR

Bartın, 'Günlük 500-1000 TL' kazanç vaadiyle sosyal medya üzerinden yapılan yönlendirmelerle gençlerin banka ve dijital ödeme hesaplarını belirli ücretler karşılığında başkalarına kullandırmaya teşvik edildiğini belirtti. Bu hesapların yasadışı bahis sitelerinde para transferi gerçekleştirmek, dolandırıcılık gelirlerini aktarmak ya da suç gelirlerini aklamak amacıyla kullanıldığını ifade eden Bartın, “Bu süreçte hesap sahibi, çoğunlukla bu suç örgütlerinin yapısı hakkında bilgi sahibi dahi olmadan, nitelikli dolandırıcılık, yasadışı bahis ve kara para aklama gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya kalmaktadır” dedi.

Bartın, başta Hakkâri ve Yüksekova olmak üzere bölgedeki pek çok kentte binlerce gencin bu tür hesap kiralama faaliyetlerine yöneldiğini ardından da ciddi adli süreçlerle yüzleştiğini vurguladı. Gençlerin, kimi zaman örgütlü suçların bir parçası gibi değerlendirildiğini, kimi zaman ise bilinçsizce ya da zorla dahil edildikleri sistemin tüm hukuki sorumluluğunu üstlenmek zorunda bırakıldığını dile getirdi. Ülke genelinde bu nedenle pek çok gencin tutuklandığını ya da sabıka kaydı edindiğini kaydetti.

Ayrıca Bartın, sosyal medya platformlarında açıkça yer alan bu tür dolandırıcılık ilanlarına karşı yeterli önlemlerin alınmadığını ve bu içeriklerin gençlere sistematik şekilde ulaştığını da sözlerine ekledi.