Yayınlanma: 04.12.2023 - 11:27

Güncelleme: 04.12.2023 - 11:27

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla yurttaşlar memur maaşına yapılacak zamı merak etmeye başladı. Peki, enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur maaşına ne kadar zam yapılacak?

ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre temmuzda enflasyon yüzde 9,62, ağustosta yüzde 9,09, eylülde yüzde 4,75, ekimde yüzde 3,43, kasımda ise yüzde 3,28 oldu.

Tüm bunlarla beraber 5 aylık enflasyon rakamı da yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti.

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.

MEMUR MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zam aldığından dolayı yılın ikinci yarısında beş aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 33,65'lik zam imkanı doğdu. Yılın son ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2024 yıl başında emekli kök maaş zammının yanında taban aylıklar için de düzenleme yapılacak. Emekli maaşı 2023 yıl başında önce 5500 TL'ye ardından ara zam ile 7500 TL'ye yükseltilmişti.

Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı yeniden artarak 10 bin TL'nin üzerine çıkacak. Bu rakamın altında kalan maaşlar Hazine Desteği ile yeni belirlenecek tutara tamamlanacak.

En düşük emekli maaşının 10 bin ila 11 bin 500 TL arasında belirlenmesi bekleniyor.