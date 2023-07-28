Enflasyon için korkutan tahmin! Ekonomistler reuters’a yorumladı

Yayınlanma: 28.07.2023 - 16:22

Güncelleme: 28.07.2023 - 16:24

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Temmuz ayı enflasyon oranlarının da 3 Ağustos'ta açıklanacak.

Reuters'ın anketine katılan ekonomistler TÜFE'nin temmuzda aylık yüzde 9.1 artması, yıllık bazda ise sekiz aylık düşüşün ardından yeniden yükselerek yüzde 47.3'e çıkmasını bekleniyor.

Reuters'ın anketine katılan 10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 6.4 ila yüzde 10.6 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise yüzde 43.50 ila yüzde 49.40 arasında bulunuyor.

Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından TCMB'nin de rezervlerini daha düşük kur için kullanmayı bırakmasıyla TL büyük bölümü seçimlerin ardından olmak üzere yılbaşından beri yüzde 30'dan fazla değer kaybetti.

VERGİ ARTIŞLARI YAPILDI

Seçimlerin ardından sigaradan akaryakıta vergilerde yapılan artışın yanısıra deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle kurumlar vergisi, KDV'de artışlara gidilmiş tek seferlik ek MTV getirilmiş, BSMV ve harçlar da artırılmıştı.

Ekonomistler, yılsonu TÜFE tahminlerini belirgin revize ederken vergi ve fiyat artışlarının ay ortasında gerçekleşmiş olması nedeniyle Ağustos'a da sarkan bir etki öngörüyor.

Perşembe günü açıklanan enflasyon raporunda Merkez Bankası (TCMB) enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 22.3'ten yüzde 58'e yükseltirken öngörülen patikaya göre 2024 yılında enflasyonun yüzde 33 seviyesine gerileyeceğini açıkladı.

POLİTİKA FAİZİ İKİ AYDA 900 BAZ PUAN ARTTI

Kademeli sıkı para politikası uygulayacağını açıklayan ve enflasyondaki düşüşü yeniden ana odağı haline getiren TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığında politika faizini iki ayda 900 baz puan arttırdı.

TCMB enflasyonda önümüzdeki yıl başlayacak düşüşün kalıcı olmasına odaklandıklarını belirtse de politika faizinde yapılan sıkılaşmanın piyasa beklentisinin altında kalması sebebiyle yatırımcılar tam olarak ikna olmuş değil.

Erdoğan'ın yükselen enflasyona rağmen düşük faiz çağrılarının ardından TCMB'nin 2021 sonunda indirimlere başlaması kur krizine yol açmıştı. Bunun sonucunda geçen sene Ekim ayında yıllık TÜFE 24 yılın zirvesi olan yüzde 85.51'e ulaşmış sonrasında hem baz etkisi hem de yıl ortasına kadar TL'deki değer kaybının sınırlı kalması sebebiyle sekiz aydır düşüş göstermişti.

HAZİRAN AYINDA TAHMİN MEDYANI YÜZDE 51.50 SEVİYESİNDEYDİ

Haziran ayında enflasyon aylık alkollü içecekler, tütün ve ulaştırma kalemlerindeki artışlar ile yüzde 3.92 artarken yıllık bu senenin dip seviyesi olacağı kabul edilen yüzde 38.21 olarak gerçekleşti.

Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı yüzde 59.9 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 49.5 ila yüzde 69.0 bandında yer alıyor. Haziran ayında yapılan ankette yılsonu tahmin medyanı yüzde 51.50 seviyesindeydi.