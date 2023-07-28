Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan açıkladı: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 22.3'ten yüzde 58'e yükseldi!

Yayınlanma: 28.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 03:00

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, dün ilk kez basın toplantısı düzenleyerek yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Şahap Kavcıoğlu dönemine göre enflasyon tahminlerini büyük oranda artıran Erkan, 2025 sonrasını “istikrar döneminin başlangıcı” olarak gördüklerini duyurdu.

Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 sonunda, “Herkes enflasyon hesabını 2023’te yüzde 20’ler seviyesine göre yapsın” demişti.

DEVLET-MİLLET HİZMETİ

Yılsonu yıllık TÜFE tahmini 2023 için yüzde 58, 2024 için yüzde 33’e yükseltildi. 2025 sonunda ise yüzde 15’e gerilemesi bekleniyor. Önceki raporda “yüzde 5’lik hedef” aynı zamanda tahmin olarak yer almıştı.





Merkez, 2023 tahminindeki artışın 7.5 puanının TL cinsi ithalat fiyatları, 8.5 puanının gıda fiyatları, 7.5 puanının kamu zamları (yönetilen fiyatlar), 10.9 puanının tahmin sapmasından kaynakladığını duyurdu. Bu kapsamda yüzde 34’lük asgari ücret artışının TÜFE’ye olası etkisi 2.7-4.1 puan hesaplandı. Ayrıca Merkez Bankası’na göre döviz kuru geçişkenliği son dönemde yükseldi. Geçişkenlik yüzde 25 civarında.



Gaye Erkan, faiz artışı ve kredi sıkılaştırmaya atıfla “Bunların olumlu etkilerinin bir kısmını 2023’ün sonunda ve özellikle enflasyonun ana eğiliminde 2024’ün ikinci çeyreğinde hissetmeye başlayacağız. 2025 sonrasını ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde öngörülebilirlik artacaktır” dedi. Erkan’a göre TÜFE’de zirve 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 60’la görülecek.





Soruları da yanıtlayan Erkan, “Çarşı pazara iniyor musunuz?” denmesi üzerine şu yanıtı verdi: “Enflasyonla mücadele zaten burada olmamın nedeni. Devlet ve milletimize hizmet. Refaha bir ucundan da yardımcı olabilirsek ne güzel. Allah nasip ederse bunda da kararlıyız.” Erkan, KKM’nin Hazine’den Merkez’e devrini ise “bütünsel yönetim için daha uygun” şeklinde yorumladı.

‘ERDOĞAN’ YANITSIZ!

Önceki faiz düzenlemeleriyle ilgili soru üzerine “Geçmiş hakkında konuşmam. Önümüze bakalım. Yapmamız gereken çok iş var, vakit de değerli” diyen Erkan, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Faiz sebep enflasyon sonuç” tezine ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı: “Başkan olarak benden hiçbir siyasi açıklama alamayacaksınız, hiç boşuna uğraşmayın.”

OLAN EMEKLİLERE OLDU!