Enflasyon kararı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak?

2.01.2026 10:15:00
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının ne zaman belli olacağı sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Enflasyon kararı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak?

Emekli ve memur zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Peki, Enflasyon kararı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak?

ENFLASYON KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları her ayın 3'de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Fakat 3 Ocak 2026, cumartesi gününe denk geldiği için rakamlar 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanacak.

5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı verilerine göre güncel zam hesaplaması şöyle:

  • 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 11,21
  • Enflasyon farkı: Yüzde 5,91
  • Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11
  • Toplam kümülatif artış: Yüzde 17,57
