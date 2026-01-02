Emekli ve memur zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Peki, Enflasyon kararı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak?
ENFLASYON KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları her ayın 3'de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Fakat 3 Ocak 2026, cumartesi gününe denk geldiği için rakamlar 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanacak.
5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Kasım ayı verilerine göre güncel zam hesaplaması şöyle:
- 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 11,21
- Enflasyon farkı: Yüzde 5,91
- Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11
- Toplam kümülatif artış: Yüzde 17,57