Emekli ve memur zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Peki, Enflasyon kararı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak?

ENFLASYON KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları her ayın 3'de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Fakat 3 Ocak 2026, cumartesi gününe denk geldiği için rakamlar 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanacak.

5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı verilerine göre güncel zam hesaplaması şöyle: