Enflasyon kurban pazarlarını da vurdu: 'Sadece bakmakla yetiniyoruz'

08 Temmuz 2022 Cuma, 13:08

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen besiciler İstanbul Bahçeşehir’de bulunan hayvan pazarında yerlerini aldı. Kurban Bayramı öncesi hayvan üreticileri ve kurbanlık almak isteyen yurttaşlar Cumhuriyet’e konuştu.

Samsun’un Alaçam ilçesinden gelen kurban satıcısı Mehmet Çeviker, geçtiğimiz yıllara oranla pazara daha az hayvan getirdiklerini kaydediyor. Çeviker “55 tane hayvanımız vardı 48 tanesini sattık 7 tane hayvanımız kaldı. Geçtiğimiz yıllarda pazarlar daha canlıydı, bu sene pazara daha az hayvan getirdiğimiz için elimizdeki hayvanların büyük çoğunluğunu satabildik” dedi. Abdullah Bircan ise Fiyatlar geçen seneye oranla arttığı için alıcıların geçen seneki fiyat üzerinden pazarlık yapmaya çalıştığını berlirtti. Bircan, konuşmasına şu şekilde devam etti: Her şey pahalandı ancak bizim giderlerimiz görülmüyor. Emeğimizin değerini vermiyorlar. En basitinden geçen sene 17 bin lira olan çadır kirasına bu sene 70 bin lira verdik.

‘SADECE BAKMAKLA YETİNİYORUZ’

Kurbanlık bakmaya gelen Abdullah A. ise kurban fiyatlarının geçtiğimiz yıllara oranla arttığını belirtti. Abdullah Y. “Kurban bakmaya geldik ancak genel olarak fiyat artışı kurban fiyatlarına da yansımış. Her sene kurban kesiyoruz, geçen seneye oranla fiyatlar epey yükselmiş. Geçen sene bir kurbanı beş kişi aldık ancak bu sene bütçemizi aştığı için yedi kişi kesmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

İnşaat işçisi Ercan A. ise kurban fiyatları hakkında şu şekilde konuştu: Fiyatlar çok pahalı. Geçen sene 20 bin liraya aldığımız hayvanlar bu sene 60 bin lira. Kurban bakmaya geldik ancak şimdilik bakmakla yetiniyoruz. 35 bin lira bütçemiz var ancak satıcılar 46 bin liraya kadar indi. Arada neredeyse 10 bin lira fark var.