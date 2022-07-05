Arnavutköy’de 1 ton 250 kilogram kurbanlık 63 bin TL’ye satıldı
Arnavutköy’de Kurban Bayramı için satışa sunulan kurbanlık dana 1 ton 250 kilogram ağırlığı ile görenleri şaşırttı. Kurbanlık dana kendisini 4 kez görmeye gelen bir kişiye pazarlık sonucunda 63 bin TL’ye satıldı.
Kurban Bayramı öncesi yurttaşlar kurban pazarlarına akın etmeye devam ediyor. Arnavutköy'de bir kurban pazarında ağırlığıyla şaşırtan bir kurbanlık dana, alıcısını yüksek bir fiyattan buldu.
Kurban
için satışa sunulan danayı alan Orhan Arslan, “Çiftliğin en büyük hayvanı biz 3
hisse almaya karar verdik birçok kez görmeye geldik. Pazarlıkta da çok
zorladılar bizi ama yine anlaşıp aldık. Allah herkese nasip etsin” dedi.
Kurbanlık hayvan yetiştiriciliği yapan Hamza Arslan, “Biz 1980 yılından beri
İstanbul'da kurban ve hayvancılık faaliyeti sürdürmekteyiz. Her sene olduğu gibi
bu sene de kurbanlık satışlarımız oluyor. Bizim çiftliğimizin en büyük hayvanı 1
ton 250 kilogram ağırlığındaki Simental ırkı danamız. Böyle kilolu olmasının
sebebi besisinin iyi olması. Biz İstanbul Avrupa Yakası'nın yüzde 45 hayvan
ihtiyacını karşılıyoruz. Biz hayvanlarımıza özen gösteriyoruz vasıflarını
tamamlamış hayvanlarımızı gösteriyoruz. Bu sene fiyatlardan bahsedecek olursak
kilosu 70 TL olarak satılıyor” şeklinde konuştu.
“KAPAK ATMAZSA KURBAN ASLA OLMAZ”
Kurban satış alanında uzun süredir faaliyet gösteren Hayati Arslan,
“Biz uzun süredir bu işi yapıyoruz ve aynı zamanda kasabız bu yüzden baktığımız
zaman anlayabiliyoruz. Hayvanın kurban olabilmesi için 2 yaşını geçmiş olması
lazım ve kapak dediğimiz alt iki dişinin olması lazım yoksa kurban asla olmaz.
Özellikle Trakya yöresinin hayvanları 700 - 800 kilogram gözüküyor kocaman
geliyor ama yaşını doldurmamış kapak atmamış, insanlarımız yanılmasın. Kurban
olacak hayvanın temiz ve vasfını tamamlamış olması lazım” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Albert Riera'ya yeni takımında şok!
- Faciadan dönüldü: Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
- Benzine yine zam geliyor!
- İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı
- Türk bilim insanlarından Türkiye'de bir ilk
- ’Yol verme’ tartışması: Aracı yumruklandı, şişe fırlattı
- Araç içerisinde bulunan aileye silahlı saldırı!
- 'Eskort' ilanıyla milyonluk vurgun
- Saldırı öncesi video yayınlamış
- Sokak ortasında dehşet: 'Adam ölüyor, yapma'
En Çok Okunan Haberler
-
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- Yaz sonu Türkiye'yi bekleyen tehlike
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- 'İnsanları salak yerine koyuyorlar'
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı
- Seçmeninden Cumhur'u üzecek haber
- Ankara ve Soylu'ya seslendi: 'Seninle de işim var'
- Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi