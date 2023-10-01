Yayınlanma: 01.10.2023 - 16:48

Güncelleme: 03.10.2023 - 10:08

Eylül ayı enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'e çevrildi. Peki, Enflasyon oranı ne kadar oldu? Enflasyon yüzde kaç oldu? 2023 Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Eylül ayı enflasyon verileri belli oldu.

TÜİK verilerine göre, eylül ayında TÜFE yüzde 4,75'le beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,53'e yükseldi.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON KARARI

TÜİK verilerine göre, ağustosta TÜFE yüzde 9,09'la beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Yıllık bazda TÜFE yüzde 58,94'e yükseldi.

Yurt İçi ÜFE ağustosta yüzde 5,89 artarken, yıllık bazda yüzde 49,41 oldu.

Çekirdek enflasyon olarak açıklanan işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, bir önceki aya göre yüzde 9,32 arttı. Çekirdekk enflasyon yılılk bazda yüzde 63,52 oldu.